Погода в Луцьку та Волинській області на вихідні, 24 і 25 серпня





У суботу і в неділю у Луцьку, Володимир-Волинському, Любешеві, Маневичах, Ковелі та Світязі опадів не передбачається.



Температура повітря вночі від +11 до +15 градусів, удень до +24... +26.

Вітер східний, північно-східний і північний, 1-5 м/с.



На початку наступного тижня очікується хмарна погода з проясненнями, без опадів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Вихідні у Волинській області пройдуть хмарно з проясненнями.У суботу і в неділю у Луцьку, Володимир-Волинському, Любешеві, Маневичах, Ковелі та Світязі опадів не передбачається.Температура повітря вночі від +11 до +15 градусів, удень до +24... +26.Вітер східний, північно-східний і північний, 1-5 м/с.На початку наступного тижня очікується хмарна погода з проясненнями, без опадів.

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