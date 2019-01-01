Погода в Луцьку та Волинській області на вихідні, 24 і 25 серпня
Сьогодні, 20:00
Вихідні у Волинській області пройдуть хмарно з проясненнями.
У суботу і в неділю у Луцьку, Володимир-Волинському, Любешеві, Маневичах, Ковелі та Світязі опадів не передбачається.
Температура повітря вночі від +11 до +15 градусів, удень до +24... +26.
Вітер східний, північно-східний і північний, 1-5 м/с.
На початку наступного тижня очікується хмарна погода з проясненнями, без опадів.
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У суботу і в неділю у Луцьку, Володимир-Волинському, Любешеві, Маневичах, Ковелі та Світязі опадів не передбачається.
Температура повітря вночі від +11 до +15 градусів, удень до +24... +26.
Вітер східний, північно-східний і північний, 1-5 м/с.
На початку наступного тижня очікується хмарна погода з проясненнями, без опадів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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