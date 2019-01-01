У місті на Волині знесуть будівлю історичного значення
Сьогодні, 20:44
У проекті так званої реконструкції центрального парку у Ковелі не знайшлося місця історичному музею.
Ковельська міська рада офіційно оприлюднила детальний план реконструкції парку культури і відпочинку імені Лесі Українки, - пише Район. Ковель.
За задумом проектантів, будівлю історичного музею мають знести, який у ці дні відзначає своє 30-річчя.
Зазначають, музей буде, але у будівлі колишнього РАЦСу на вулиці Степана Бандери.
Також знесуть фонтан, який після реконструкції у 2003 році за рахунок бюджету розвитку міста став справжньою окрасою Ковеля.
Натомість новий пішохідний фонтан збудують неподалік, на площі. За фонтаном передбачають місце для новорічної ялинки, яку, очевидно, звідкись пересадять.
В інше місце перенесуть пам’ятник Лесі Українці.
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Ковельська міська рада офіційно оприлюднила детальний план реконструкції парку культури і відпочинку імені Лесі Українки, - пише Район. Ковель.
За задумом проектантів, будівлю історичного музею мають знести, який у ці дні відзначає своє 30-річчя.
Зазначають, музей буде, але у будівлі колишнього РАЦСу на вулиці Степана Бандери.
Також знесуть фонтан, який після реконструкції у 2003 році за рахунок бюджету розвитку міста став справжньою окрасою Ковеля.
Натомість новий пішохідний фонтан збудують неподалік, на площі. За фонтаном передбачають місце для новорічної ялинки, яку, очевидно, звідкись пересадять.
В інше місце перенесуть пам’ятник Лесі Українці.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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