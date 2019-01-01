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У місті на Волині знесуть будівлю історичного значення

У місті на Волині знесуть будівлю історичного значення
У проекті так званої реконструкції центрального парку у Ковелі не знайшлося місця історичному музею.

Ковельська міська рада офіційно оприлюднила детальний план реконструкції парку культури і відпочинку імені Лесі Українки, - пише Район. Ковель.

За задумом проектантів, будівлю історичного музею мають знести, який у ці дні відзначає своє 30-річчя.

Зазначають, музей буде, але у будівлі колишнього РАЦСу на вулиці Степана Бандери.

Також знесуть фонтан, який після реконструкції у 2003 році за рахунок бюджету розвитку міста став справжньою окрасою Ковеля.

Натомість новий пішохідний фонтан збудують неподалік, на площі. За фонтаном передбачають місце для новорічної ялинки, яку, очевидно, звідкись пересадять.

В інше місце перенесуть пам’ятник Лесі Українці.

У місті на Волині знесуть будівлю історичного значення
У місті на Волині знесуть будівлю історичного значення



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Теги: реконструкція, історичний музей, Ковель
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