У місті на Волині знесуть будівлю історичного значення





Ковельська міська рада офіційно оприлюднила детальний план реконструкції парку культури і відпочинку імені Лесі Українки, - пише



За задумом проектантів, будівлю історичного музею мають знести, який у ці дні відзначає своє 30-річчя.



Зазначають, музей буде, але у будівлі колишнього РАЦСу на вулиці Степана Бандери.



Також знесуть фонтан, який після реконструкції у 2003 році за рахунок бюджету розвитку міста став справжньою окрасою Ковеля.



Натомість новий пішохідний фонтан збудують неподалік, на площі. За фонтаном передбачають місце для новорічної ялинки, яку, очевидно, звідкись пересадять.



В інше місце перенесуть пам’ятник Лесі Українці.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У проекті так званої реконструкції центрального парку у Ковелі не знайшлося місця історичному музею.Ковельська міська рада офіційно оприлюднила детальний план реконструкції парку культури і відпочинку імені Лесі Українки, - пише Район. Ковель. За задумом проектантів, будівлю історичного музею мають знести, який у ці дні відзначає своє 30-річчя.Зазначають, музей буде, але у будівлі колишнього РАЦСу на вулиці Степана Бандери.Також знесуть фонтан, який після реконструкції у 2003 році за рахунок бюджету розвитку міста став справжньою окрасою Ковеля.Натомість новий пішохідний фонтан збудують неподалік, на площі. За фонтаном передбачають місце для новорічної ялинки, яку, очевидно, звідкись пересадять.В інше місце перенесуть пам’ятник Лесі Українці.

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