Ринок землі повинен бути відкритим, але з чіткими запобіжниками, – Ігор Лапін





Народний депутат VIII скликання Ігор Лапін переконаний, що ринок землі повинен бути відкритим але з чіткими запобіжниками, – пише



«В Америці були випадки, коли продавалася земля, її спустошували і виснажували. Пішла ерозія ґрунтів. Тобто, захист землі потрібен бути. Маючи великий досвід спілкування з іноземними партнерами, знаю як Китай скуповує землю, заводить туди своїх працівників. Від цього не виграє ні селянин, бо він безробітний, і в кінцевому варіанті ринок землі одноразовий», – зазначив парламентар в ефірі телеканалу НАШ.



«Якщо такі запобіжники будуть вставленні – збереження родючості ґрунтів, цільове використання, в тому числі захист нашого працівника – селянина, фермера і т.д., тоді можна говорити про відкритий ринок землі. І найголовніший запобіжник, щоб ринок землі існував. Це не ціна, за яку продають, а це лише аукціон», – пояснив народний обранець.



Попри те, що деякі парламентарі заявляли, що тільки українці мають право купувати землю, Ігор Лапін вважає, що українці не дадуть ціни.



«Якщо не буде прозорого ринку, то не буде ціни. Буде один латифундист, який має гроші, за безцінь скупить землю і все. Тому що в простих людей стільки коштів нема. Треба говорити про такі запобіжники, і лише тоді відкривати ринок землі», – сказав нардеп.



«На сьогодні з тими темпами, з якими говорять про ринок землі, то за місяць чи два він має бути відкритим, боюсь, щоб ми не мали в результаті виснажену землю з безробітними селянами», – додав Ігор Лапін.

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