Як виглядало волинське село понад 100 років тому. РЕТРОФОТО
Сьогодні, 18:37
Показали, як виглядало село Гончий Брід Ковельського району понад 100 років тому.
Про це повідомляє Район. Ковель.
На кадрах невідомого військового фотографа присутні солдати, адже світлини зроблені в роки Першої світової війни.
Ретрофото датуються 1917 роком.
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Про це повідомляє Район. Ковель.
На кадрах невідомого військового фотографа присутні солдати, адже світлини зроблені в роки Першої світової війни.
Ретрофото датуються 1917 роком.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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