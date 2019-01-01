Як виглядало волинське село понад 100 років тому. РЕТРОФОТО





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На кадрах невідомого військового фотографа присутні солдати, адже світлини зроблені в роки Першої світової війни.



Ретрофото датуються 1917 роком.





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