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Як виглядало волинське село понад 100 років тому. РЕТРОФОТО

Як виглядало волинське село понад 100 років тому. РЕТРОФОТО
Показали, як виглядало село Гончий Брід Ковельського району понад 100 років тому.

Про це повідомляє Район. Ковель.

На кадрах невідомого військового фотографа присутні солдати, адже світлини зроблені в роки Першої світової війни.

Ретрофото датуються 1917 роком.


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Теги: ретрофото, 100 років тому, ковельське село
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