Як у Ковелі відзначили День Державного Прапора Україна. ФОТО





Це місце є знаковим для Ковеля ще і тому, що у 2015 році тут встановили пам'ятник борцям за волю України., - йдеться на сайті



Сьогодні, 23 серпня, біля нього синьо-жовтий стяг розгорнули вихованці зразкового аматорського ансамблю народного танцю «Дзвіночок» народного дому «Просвіта».



До присутніх доєднались і велосипедисти, які здійснили патріотичний пробіг з національною символікою вулицями міста.



«Синьо-жовтий стяг - це наша незалежність, наш дух, честь і наша слава. Він об’єднує всі регіони в єдину соборну Україну, у великий український народ. Найбільшу народну повагу і шану у наш час він здобув під час Революції Гідності та антитерористичної операції. Нині він – більше ніж символ. Він ознака загальнонаціональної єдності, нашого європейського майбутнього" - звернулися до присутніх ведучі заходу Наталія Гончар та Аліна Кубська.



Молитву за Україну відслужив протоієрей Станіслав Беспалов з духовенством Ковельського міського благочиння ПЦУ.



Солісти студії естрадного співу «Зорепад» Роман Морозов та Вікторія Фестова урочисто і душевно виконали пісню «Державний Прапор України».



На завершення до підніжжя пам'ятника борцям за волю України учасники зібрання поклали квіти.



Довідково:



В новітній час вперше в Україні був піднятий національний жовто-блакитний прапор України 23 серпня 1990 року перед будівлею Київської міськради на Хрещатику. Дозволив це зробити офіційний документ: постанова Президії Київської міської Ради народних депутатів. Це був сміливий і навіть відчайдушний крок. Адже майже на рік постанова випередила проголошення незалежності нашої країни. Святковим цей день став з 2004 року після підписання Президентом відповідного Указу.

У Ковелі синьо-жовтий стяг вперше встановили 19 серпня 1990 року на бульварі Лесі Українки.

Над приміщенням міської ради Державний Прапор замайорів 25 серпня 1991 року, а відповідне рішення міської ради було прийняте 28 серпня 1991 року.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. З нагоди дня Державного Прапора України ковельчани традиційно зібрались на бульварі Лесі Українки, де вперше у серпні 1990 року у місті замайорів синьо-жовтий стяг.Це місце є знаковим для Ковеля ще і тому, що у 2015 році тут встановили пам'ятник борцям за волю України., - йдеться на сайті Ковельської міськради Сьогодні, 23 серпня, біля нього синьо-жовтий стяг розгорнули вихованці зразкового аматорського ансамблю народного танцю «Дзвіночок» народного дому «Просвіта».До присутніх доєднались і велосипедисти, які здійснили патріотичний пробіг з національною символікою вулицями міста.«Синьо-жовтий стяг - це наша незалежність, наш дух, честь і наша слава. Він об’єднує всі регіони в єдину соборну Україну, у великий український народ. Найбільшу народну повагу і шану у наш час він здобув під час Революції Гідності та антитерористичної операції. Нині він – більше ніж символ. Він ознака загальнонаціональної єдності, нашого європейського майбутнього" - звернулися до присутніх ведучі заходутаМолитву за Україну відслужив протоієрейз духовенством Ковельського міського благочиння ПЦУ.Солісти студії естрадного співу «Зорепад»таурочисто і душевно виконали пісню «Державний Прапор України».На завершення до підніжжя пам'ятника борцям за волю України учасники зібрання поклали квіти.В новітній час вперше в Україні був піднятий національний жовто-блакитний прапор України 23 серпня 1990 року перед будівлею Київської міськради на Хрещатику. Дозволив це зробити офіційний документ: постанова Президії Київської міської Ради народних депутатів. Це був сміливий і навіть відчайдушний крок. Адже майже на рік постанова випередила проголошення незалежності нашої країни. Святковим цей день став з 2004 року після підписання Президентом відповідного Указу.У Ковелі синьо-жовтий стяг вперше встановили 19 серпня 1990 року на бульварі Лесі Українки.Над приміщенням міської ради Державний Прапор замайорів 25 серпня 1991 року, а відповідне рішення міської ради було прийняте 28 серпня 1991 року.

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