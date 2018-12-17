«Укрпошта» випустила марки із волинською вишивкою. ФОТО





Так, фрагменти вишивки вдруге стали сюжетами знаків поштової оплати - йдеться на



Відомо, у 2018 році Укрпошта випустила першу частину однойменної серії. Тоді на марках були зображені зразки вишивки Вінниччини, Київщини, Львівщини та Полтавщини.



«Укрпошта традиційно зображує на сюжетах марок унікальність традицій та культури України, це те, що нас єднає і те, що формує нашу національну ідентичність. Цього разу ми продовжили серію знаків поштової оплати із вишивками різних регіонів України, які мають свої унікальні техніки та узори. Українські вишиванки відомі на увесь світ – їх одягають зірки Голівуду, відомі співачки, тематика української вишивки стала також сюжетами колекцій світових Будинків моди. Пишаюся, що українці відроджують традиції і наше національне вбрання переживає розквіт», – відзначив перший заступник генерального директора Укрпошти Олександр Перцовський.



За інформацією із відкритих джерел українським майстриням відомо близько 100 видів і технік вишивання (гладь, хрестик, низь, мереження, тощо), майже 250 видів вишивальних швів.



Тираж кожної марки із серії «Українська вишивка – код нації», що зображують зразки вишивки Черкаської, Волинської, Чернівецької та Чернігівської областей – 140 тисяч примірників. До кожної марки випустили конверт та картмаксимуми.



Так, всього за роки незалежності Укрпошта випустила 1777 марок та блоків, які розповідають про історію, культуру, архітектуру та природні пам'ятки, видатних особистостей, сучасність, спортивні досягнення.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. «Укрпошта» до Дня Незалежності України представила 4 марки із серії «Українська вишивка – код нації», що зображують зразки вишивки Черкаської, Волинської, Чернівецької та Чернігівської областей.Так, фрагменти вишивки вдруге стали сюжетами знаків поштової оплати - йдеться на сайті "Укрпошти". Відомо, у 2018 році Укрпошта випустила першу частину однойменної серії. Тоді на марках були зображені зразки вишивки Вінниччини, Київщини, Львівщини та Полтавщини.«Укрпошта традиційно зображує на сюжетах марок унікальність традицій та культури України, це те, що нас єднає і те, що формує нашу національну ідентичність. Цього разу ми продовжили серію знаків поштової оплати із вишивками різних регіонів України, які мають свої унікальні техніки та узори. Українські вишиванки відомі на увесь світ – їх одягають зірки Голівуду, відомі співачки, тематика української вишивки стала також сюжетами колекцій світових Будинків моди. Пишаюся, що українці відроджують традиції і наше національне вбрання переживає розквіт», – відзначив перший заступник генерального директора УкрпоштиЗа інформацією із відкритих джерел українським майстриням відомо близько 100 видів і технік вишивання (гладь, хрестик, низь, мереження, тощо), майже 250 видів вишивальних швів.Тираж кожної марки із серії «Українська вишивка – код нації», що зображують зразки вишивки Черкаської, Волинської, Чернівецької та Чернігівської областей – 140 тисяч примірників. До кожної марки випустили конверт та картмаксимуми.Так, всього за роки незалежності Укрпошта випустила 1777 марок та блоків, які розповідають про історію, культуру, архітектуру та природні пам'ятки, видатних особистостей, сучасність, спортивні досягнення.

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