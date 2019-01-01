«Любіть Україну»: у луцькому центрі люди особливої долі влаштували флешмоб. ФОТО
Сьогодні, 19:15
З нагоди Державного Прапора та Незалежності України у Луцькому геріатричному пансіонаті відбувся флешмоб "Любіть Україну".
Про це повідомила директор пансіонату Алла Гнатюк на сторінці у Facebook.
"Любіть Україну всім серцем своїм!"- ці слова Володимира Сосюри стали головним гаслом акції.
Зі святом привітала всіх присутніх директор А. Гнатюк. У своїх виступах мешканці пригадали тисячі тисяч синів і дочок України, що поклали своє життя на вівтар Вітчизни.
Крім цього, на заході прозвучали вірші В. Стуса , В. Симоненка, Н. Гуменюк, В. Сосюри. Так, їх читали Л. Овчаров , М. Парфенюк, О. Артамонов.
Також на події прозвучали такі українські пісні "Є на світі одна країна", "З далекого краю лелеки летіли...", " Там під Львівським замком...". Їх виконали Т. Білітюк, А. Грек, В. Білан.
Всі учасники флешмобу виконали пісню В. Симоненка "Виростеш ти, сину". Акомпонувала їм працівник Неля Швець.
Зауважують, допомогла в організації та проведенні заходу культорганізатор Т. Саламан.
Справжнім подарунком мешканцям був виступ наших маленьких гостей,- учнів Луцької ДМШ №1 ім Ф.Шопена, які привітали наших мешканців та працівників з святом. Вони виконали пісні волинських авторів.
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Про це повідомила директор пансіонату Алла Гнатюк на сторінці у Facebook.
"Любіть Україну всім серцем своїм!"- ці слова Володимира Сосюри стали головним гаслом акції.
Зі святом привітала всіх присутніх директор А. Гнатюк. У своїх виступах мешканці пригадали тисячі тисяч синів і дочок України, що поклали своє життя на вівтар Вітчизни.
Крім цього, на заході прозвучали вірші В. Стуса , В. Симоненка, Н. Гуменюк, В. Сосюри. Так, їх читали Л. Овчаров , М. Парфенюк, О. Артамонов.
Також на події прозвучали такі українські пісні "Є на світі одна країна", "З далекого краю лелеки летіли...", " Там під Львівським замком...". Їх виконали Т. Білітюк, А. Грек, В. Білан.
Всі учасники флешмобу виконали пісню В. Симоненка "Виростеш ти, сину". Акомпонувала їм працівник Неля Швець.
Зауважують, допомогла в організації та проведенні заходу культорганізатор Т. Саламан.
Справжнім подарунком мешканцям був виступ наших маленьких гостей,- учнів Луцької ДМШ №1 ім Ф.Шопена, які привітали наших мешканців та працівників з святом. Вони виконали пісні волинських авторів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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