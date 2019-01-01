«Любіть Україну»: у луцькому центрі люди особливої долі влаштували флешмоб. ФОТО





Про це



"Любіть Україну всім серцем своїм!"- ці слова Володимира Сосюри стали головним гаслом акції.



Зі святом привітала всіх присутніх директор А. Гнатюк. У своїх виступах мешканці пригадали тисячі тисяч синів і дочок України, що поклали своє життя на вівтар Вітчизни.



Крім цього, на заході прозвучали вірші В. Стуса , В. Симоненка, Н. Гуменюк, В. Сосюри. Так, їх читали Л. Овчаров , М. Парфенюк, О. Артамонов.



Також на події прозвучали такі українські пісні "Є на світі одна країна", "З далекого краю лелеки летіли...", " Там під Львівським замком...". Їх виконали Т. Білітюк, А. Грек, В. Білан.



Всі учасники флешмобу виконали пісню В. Симоненка "Виростеш ти, сину". Акомпонувала їм працівник Неля Швець.



Зауважують, допомогла в організації та проведенні заходу культорганізатор Т. Саламан.



Справжнім подарунком мешканцям був виступ наших маленьких гостей,- учнів Луцької ДМШ №1 ім Ф.Шопена, які привітали наших мешканців та працівників з святом. Вони виконали пісні волинських авторів.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. З нагоди Державного Прапора та Незалежності України у Луцькому геріатричному пансіонаті відбувся флешмоб "Любіть Україну".Про це повідомила директор пансіонату Алла Гнатюк на сторінці у Facebook."Любіть Україну всім серцем своїм!"- ці словастали головним гаслом акції.Зі святом привітала всіх присутніх директор. У своїх виступах мешканці пригадали тисячі тисяч синів і дочок України, що поклали своє життя на вівтар Вітчизни.Крім цього, на заході прозвучали віршіТак, їх читалиТакож на події прозвучали такі українські пісні "Є на світі одна країна", "З далекого краю лелеки летіли...", " Там під Львівським замком...". Їх виконалиВсі учасники флешмобу виконали пісню В. Симоненка "Виростеш ти, сину". Акомпонувала їм працівникЗауважують, допомогла в організації та проведенні заходу культорганізаторСправжнім подарунком мешканцям був виступ наших маленьких гостей,- учнів Луцької ДМШ №1 ім Ф.Шопена, які привітали наших мешканців та працівників з святом. Вони виконали пісні волинських авторів.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію