Конкурс різьбярів у Луцьку: «боротьба» з бензопилами триває. ФОТО

Сімнадцятеро майстрів з різьблення по дереву ось уже третій день змагаються за перемогу й головний приз - тисячу доларів. Нині вироби готові більш, як на 70%.В обласному центрі Волині триває міжнародний фестиваль скульпторів на бензопилах «Korsak carving fest», який розпочався 20 серпня.Захід відбувається в СОК «Адреналін Сіті» та присвячений першій річниці Музею сучасного українського мистецтва Корсаків.Організатор заходукаже, що на конкурс зібралися професіонали своєї справи і по завершенню змагань визначити переможця буде непросто.«Міжнародний фестиваль-змагання з різьблення по дереву зібрав як професіоналів, так і початківців. Нині тут працюють 17 майстрів з України, Словаччини, Білорусі та Німеччини. З тих об’ємів, що ми бачимо, роботи готові на 70%», - розповідає організатор.Цікавою частиною фестивалю стали змагання зі Speed carving. За оцінкою професійного журі переміг учасник з Білорусі, він займається різьбленням з 1986 року.«Впродовж двох годин ми працювали на швидкість і кожен майстер хотів показати дещо відмінне від інших. Так як я приїхав з Білорусі, мені хотілося зобразити дещо близьке не лише білорусам, а й щось таке, що торкнулося б і сердець українців. Я зробив сокола, який стрімко летить. Він незалежний, нескорений, гордо долає всі незгоди і проблеми, як і Україна. Назвав цю композицію «Понад усім». Зараз моя робота знаходиться в музеї сучасного мистецтва і буде його окрасою», - каже майстер.Готові роботи презентують у неділю, 25 серпня на території розважального закладу. Лучани та гості міста зможуть голосувати за переможця, який отримає достойну винагороду.Нагадаємо, головний приз за основну скульптуру – 1000 доларів, за друге місце - 500 доларів і за третє - 300 доларів.Зі слів організатора, всі скульптури залишаться в Луцьку.