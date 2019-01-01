Конкурс різьбярів у Луцьку: «боротьба» з бензопилами триває. ФОТО
Сьогодні, 21:22
Сімнадцятеро майстрів з різьблення по дереву ось уже третій день змагаються за перемогу й головний приз - тисячу доларів. Нині вироби готові більш, як на 70%.
В обласному центрі Волині триває міжнародний фестиваль скульпторів на бензопилах «Korsak carving fest», який розпочався 20 серпня.
Захід відбувається в СОК «Адреналін Сіті» та присвячений першій річниці Музею сучасного українського мистецтва Корсаків.
Організатор заходу Ілля Липка каже, що на конкурс зібралися професіонали своєї справи і по завершенню змагань визначити переможця буде непросто.
«Міжнародний фестиваль-змагання з різьблення по дереву зібрав як професіоналів, так і початківців. Нині тут працюють 17 майстрів з України, Словаччини, Білорусі та Німеччини. З тих об’ємів, що ми бачимо, роботи готові на 70%», - розповідає організатор.
Цікавою частиною фестивалю стали змагання зі Speed carving. За оцінкою професійного журі переміг учасник з Білорусі Юрій Камандзірчук, він займається різьбленням з 1986 року.
«Впродовж двох годин ми працювали на швидкість і кожен майстер хотів показати дещо відмінне від інших. Так як я приїхав з Білорусі, мені хотілося зобразити дещо близьке не лише білорусам, а й щось таке, що торкнулося б і сердець українців. Я зробив сокола, який стрімко летить. Він незалежний, нескорений, гордо долає всі незгоди і проблеми, як і Україна. Назвав цю композицію «Понад усім». Зараз моя робота знаходиться в музеї сучасного мистецтва і буде його окрасою», - каже майстер.
Готові роботи презентують у неділю, 25 серпня на території розважального закладу. Лучани та гості міста зможуть голосувати за переможця, який отримає достойну винагороду.
Нагадаємо, головний приз за основну скульптуру – 1000 доларів, за друге місце - 500 доларів і за третє - 300 доларів.
Зі слів організатора, всі скульптури залишаться в Луцьку.
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В обласному центрі Волині триває міжнародний фестиваль скульпторів на бензопилах «Korsak carving fest», який розпочався 20 серпня.
Захід відбувається в СОК «Адреналін Сіті» та присвячений першій річниці Музею сучасного українського мистецтва Корсаків.
Організатор заходу Ілля Липка каже, що на конкурс зібралися професіонали своєї справи і по завершенню змагань визначити переможця буде непросто.
«Міжнародний фестиваль-змагання з різьблення по дереву зібрав як професіоналів, так і початківців. Нині тут працюють 17 майстрів з України, Словаччини, Білорусі та Німеччини. З тих об’ємів, що ми бачимо, роботи готові на 70%», - розповідає організатор.
Цікавою частиною фестивалю стали змагання зі Speed carving. За оцінкою професійного журі переміг учасник з Білорусі Юрій Камандзірчук, він займається різьбленням з 1986 року.
«Впродовж двох годин ми працювали на швидкість і кожен майстер хотів показати дещо відмінне від інших. Так як я приїхав з Білорусі, мені хотілося зобразити дещо близьке не лише білорусам, а й щось таке, що торкнулося б і сердець українців. Я зробив сокола, який стрімко летить. Він незалежний, нескорений, гордо долає всі незгоди і проблеми, як і Україна. Назвав цю композицію «Понад усім». Зараз моя робота знаходиться в музеї сучасного мистецтва і буде його окрасою», - каже майстер.
Готові роботи презентують у неділю, 25 серпня на території розважального закладу. Лучани та гості міста зможуть голосувати за переможця, який отримає достойну винагороду.
Нагадаємо, головний приз за основну скульптуру – 1000 доларів, за друге місце - 500 доларів і за третє - 300 доларів.
Зі слів організатора, всі скульптури залишаться в Луцьку.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
Молодці ! Терпіння, сили і перемоги ! А талант, натхнення, майстерність у вас є !
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