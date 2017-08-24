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«Незалежність – в наших головах», - Тарас Шкітер привітав з Днем Незалежності України

«Незалежність – в наших головах», - Тарас Шкітер привітав з Днем Незалежності України
Співзасновник Громадянського Руху «СВІДОМІ» Тарас Шкітер щиро вітає жителів Луцька із Днем Незалежності України.

Текс привітання він опублікував у мережі Facebook - пише ІА "Конкурент".

Подаємо його без змін:

«Друзі! Вітаю усіх з Днем Незалежності!

Цей день в різний час сприймався по-різному. Пам'ятаю, в дитинстві моя бабуся розповідала про умови життя в Радянському Союзі.

Потім мій тато розказував, як ми здобували незалежність. Щось про це говорили на уроках історії в школі. В юному віці це все сприймалося як захоплива казка, яка зовсім не має стосунку до тебе особисто. Просто ще один вихідний, коли вдень можна відпочити з друзями на природі, ввечері подивитися на площі святковий феєрверк, а потім добиратися переповненими маршрутками додому.

Але в зрілому віці приходить усвідомлення, що День Незалежності – не просто червона дата в календарі. І тисячі наших бійців на східному фронті доводять нам це щодня.

Ми можемо їм допомогти. Допомогти, якісно виконуючи нашу роботу. Вчитель, лікар, журналіст і двірник, юрист і економіст, водій тролейбуса та офіціант в кафе – всі і кожен вносить свою частку в розбудову нашої країни. Адже незалежність – це не лише про територію. Незалежність – в наших головах. І кожен з нас – її творець.

Тому будьмо незалежними, лучани! З Днем Незалежності, Україно!».


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Теги: Тарас Шкітер, День Незалежності, привітання
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