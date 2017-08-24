«Незалежність – в наших головах», - Тарас Шкітер привітав з Днем Незалежності України

Тарас Шкітер щиро вітає жителів Луцька із Днем Незалежності України.



Текс привітання він опублікував у мережі Facebook - пише



Подаємо його без змін:



«Друзі! Вітаю усіх з Днем Незалежності!



Цей день в різний час сприймався по-різному. Пам'ятаю, в дитинстві моя бабуся розповідала про умови життя в Радянському Союзі.



Потім мій тато розказував, як ми здобували незалежність. Щось про це говорили на уроках історії в школі. В юному віці це все сприймалося як захоплива казка, яка зовсім не має стосунку до тебе особисто. Просто ще один вихідний, коли вдень можна відпочити з друзями на природі, ввечері подивитися на площі святковий феєрверк, а потім добиратися переповненими маршрутками додому.



Але в зрілому віці приходить усвідомлення, що День Незалежності – не просто червона дата в календарі. І тисячі наших бійців на східному фронті доводять нам це щодня.



Ми можемо їм допомогти. Допомогти, якісно виконуючи нашу роботу. Вчитель, лікар, журналіст і двірник, юрист і економіст, водій тролейбуса та офіціант в кафе – всі і кожен вносить свою частку в розбудову нашої країни. Адже незалежність – це не лише про територію. Незалежність – в наших головах. І кожен з нас – її творець.



Тому будьмо незалежними, лучани! З Днем Незалежності, Україно!».





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Співзасновник Громадянського Руху «СВІДОМІ»щиро вітає жителів Луцька із Днем Незалежності України.Текс привітання він опублікував у мережі Facebook - пише ІА "Конкурент" Подаємо його без змін:«Друзі! Вітаю усіх з Днем Незалежності!Цей день в різний час сприймався по-різному. Пам'ятаю, в дитинстві моя бабуся розповідала про умови життя в Радянському Союзі.Потім мій тато розказував, як ми здобували незалежність. Щось про це говорили на уроках історії в школі. В юному віці це все сприймалося як захоплива казка, яка зовсім не має стосунку до тебе особисто. Просто ще один вихідний, коли вдень можна відпочити з друзями на природі, ввечері подивитися на площі святковий феєрверк, а потім добиратися переповненими маршрутками додому.Але в зрілому віці приходить усвідомлення, що День Незалежності – не просто червона дата в календарі. І тисячі наших бійців на східному фронті доводять нам це щодня.Ми можемо їм допомогти. Допомогти, якісно виконуючи нашу роботу. Вчитель, лікар, журналіст і двірник, юрист і економіст, водій тролейбуса та офіціант в кафе – всі і кожен вносить свою частку в розбудову нашої країни. Адже незалежність – це не лише про територію. Незалежність – в наших головах. І кожен з нас – її творець.Тому будьмо незалежними, лучани! З Днем Незалежності, Україно!».

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію