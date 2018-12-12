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Повідомили, коли Генконсульство Польщі у Луцьку не працюватиме

Повідомили, коли Генконсульство Польщі у Луцьку не працюватиме
У Луцьку не працюватиме Генконсульство Польщі.

Про це стало відомо на сайті консульства.

Зазначають, що у понеділок, 26 серпня, у консульства буде вихідний.

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Теги: Луцьк, генконсульство, Польща, вихідний
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