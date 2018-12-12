Повідомили, коли Генконсульство Польщі у Луцьку не працюватиме





Про це стало відомо на



Зазначають, що у понеділок, 26 серпня, у консульства буде вихідний.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку не працюватиме Генконсульство Польщі.Про це стало відомо на сайт і консульства.Зазначають, що у понеділок, 26 серпня, у консульства буде вихідний.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію