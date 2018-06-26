У місті на Волині відкрили тенісні корти. ФОТО
Сьогодні, 02:50
В п'ятницю, 23-го серпня відбулося офіційне відкриття двох тенісних кортів у Нововолинську біля стадіону “Шахтар”.
Про це повідомляє БУГ.
На урочистостях були присутні представники міської влади, тренери з тенісу, юні спортсмени, гравці-аматори та інші гості, які щиро раділи появі нових кортів.
Перший тенісний корт у Нововолинську з’явився у 1986 році. Зі зростанням кількості бажаючих грати в теніс, виникла необхідність збільшити кількість кортів, – розповіли на офіційному відкритті.
До слова, як розповіла тренер Анна Михальова, більше 50-ти діток у місті навчаються грі в теніс.
Окрім того, є чимало спортсменів-аматорів, які вже на нових тенісних кортах 23-25 серпня проводять турнір.
Міський голова Віктор Сапожніков зазначив, що міська влада останні роки прикладає чимало зусиль, щоб спорт у Нововолинську розвивався, будувалися та модернізувалися нові спортивні локації.
“З десяток років мріяв, що в Нововолинську будуть такі сучасні корти. А якщо побудуємо ще третій, а сподіваюся нам це вдасться, то тут будуть і всеукраїнські змагання. Плануємо ще зробити навіси, поставити сидіння”, – розповів мер.
Юні тенісисти першими після офіційного відкриття випробували нові корти.
Вихованці нововолинських тренерів з тенісу стають переможцями різноманітних змагань.
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Про це повідомляє БУГ.
На урочистостях були присутні представники міської влади, тренери з тенісу, юні спортсмени, гравці-аматори та інші гості, які щиро раділи появі нових кортів.
Перший тенісний корт у Нововолинську з’явився у 1986 році. Зі зростанням кількості бажаючих грати в теніс, виникла необхідність збільшити кількість кортів, – розповіли на офіційному відкритті.
До слова, як розповіла тренер Анна Михальова, більше 50-ти діток у місті навчаються грі в теніс.
Окрім того, є чимало спортсменів-аматорів, які вже на нових тенісних кортах 23-25 серпня проводять турнір.
Міський голова Віктор Сапожніков зазначив, що міська влада останні роки прикладає чимало зусиль, щоб спорт у Нововолинську розвивався, будувалися та модернізувалися нові спортивні локації.
“З десяток років мріяв, що в Нововолинську будуть такі сучасні корти. А якщо побудуємо ще третій, а сподіваюся нам це вдасться, то тут будуть і всеукраїнські змагання. Плануємо ще зробити навіси, поставити сидіння”, – розповів мер.
Юні тенісисти першими після офіційного відкриття випробували нові корти.
Вихованці нововолинських тренерів з тенісу стають переможцями різноманітних змагань.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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