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У місті на Волині відкрили тенісні корти. ФОТО

У місті на Волині відкрили тенісні корти. ФОТО
В п'ятницю, 23-го серпня відбулося офіційне відкриття двох тенісних кортів у Нововолинську біля стадіону “Шахтар”.

Про це повідомляє БУГ.

На урочистостях були присутні представники міської влади, тренери з тенісу, юні спортсмени, гравці-аматори та інші гості, які щиро раділи появі нових кортів.

Перший тенісний корт у Нововолинську з’явився у 1986 році. Зі зростанням кількості бажаючих грати в теніс, виникла необхідність збільшити кількість кортів, – розповіли на офіційному відкритті.

У місті на Волині відкрили тенісні корти. ФОТО

До слова, як розповіла тренер Анна Михальова, більше 50-ти діток у місті навчаються грі в теніс.

У місті на Волині відкрили тенісні корти. ФОТО
У місті на Волині відкрили тенісні корти. ФОТО

Окрім того, є чимало спортсменів-аматорів, які вже на нових тенісних кортах 23-25 серпня проводять турнір.

У місті на Волині відкрили тенісні корти. ФОТО

Міський голова Віктор Сапожніков зазначив, що міська влада останні роки прикладає чимало зусиль, щоб спорт у Нововолинську розвивався, будувалися та модернізувалися нові спортивні локації.

У місті на Волині відкрили тенісні корти. ФОТО
У місті на Волині відкрили тенісні корти. ФОТО

“З десяток років мріяв, що в Нововолинську будуть такі сучасні корти. А якщо побудуємо ще третій, а сподіваюся нам це вдасться, то тут будуть і всеукраїнські змагання. Плануємо ще зробити навіси, поставити сидіння”, – розповів мер.

Юні тенісисти першими після офіційного відкриття випробували нові корти.

Вихованці нововолинських тренерів з тенісу стають переможцями різноманітних змагань.
У місті на Волині відкрили тенісні корти. ФОТО
У місті на Волині відкрили тенісні корти. ФОТО

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Теги: Нововолинськ, теніс, корт, відкриття
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