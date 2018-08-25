У Ковелі пам'ятник Шевченку одягнули у мега-вишиванку. ФОТО
Сьогодні, 22:43
У Ковелі в рамках проекту «З Україною в серці» пам'ятник Тарасу Шевченку одягнули у
Про це йдеться на сторінці ГО «Велика ідея» у Facebook.
Другий за висотою у світі монумент Кобзареві цього року у День Незалежності теж красуватиметься у національній вишиванці.
Минулого року протягом 365 днів ковельчани, жителі Донецької, Луганської, Одеської, Вінницької областей, гості з Великої Британії, Італії вишивали маніжку, комір та манжети на полотні у 42,5 метрах тканини. Величезну частину роботи, а саме заміри, викрійка, пошиття зробили в ательє «Аліса» під керівництвом Алли Лущенкової.
Цього року вишиванку одягнули активісти молодіжного центру «Місто ідей».
«Наша Юля Столярчук і волонтер Молодіжного центру Назар Кондратюк дякуємо за сміливість і вправність. Дякуємо відділу Капітального будівництва та житлово-комунального господарства Ковельської міської ради, РЖКП 1 за допомогу в роботі Автовишки», – йдеться у дописі ГО «Велика ідея».
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Про це йдеться на сторінці ГО «Велика ідея» у Facebook.
Другий за висотою у світі монумент Кобзареві цього року у День Незалежності теж красуватиметься у національній вишиванці.
Минулого року протягом 365 днів ковельчани, жителі Донецької, Луганської, Одеської, Вінницької областей, гості з Великої Британії, Італії вишивали маніжку, комір та манжети на полотні у 42,5 метрах тканини. Величезну частину роботи, а саме заміри, викрійка, пошиття зробили в ательє «Аліса» під керівництвом Алли Лущенкової.
Цього року вишиванку одягнули активісти молодіжного центру «Місто ідей».
«Наша Юля Столярчук і волонтер Молодіжного центру Назар Кондратюк дякуємо за сміливість і вправність. Дякуємо відділу Капітального будівництва та житлово-комунального господарства Ковельської міської ради, РЖКП 1 за допомогу в роботі Автовишки», – йдеться у дописі ГО «Велика ідея».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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