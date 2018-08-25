У Ковелі пам'ятник Шевченку одягнули у мега-вишиванку. ФОТО





Про це йдеться на сторінці ГО «Велика ідея» у



Другий за висотою у світі монумент Кобзареві цього року у День Незалежності теж красуватиметься у національній вишиванці.



Минулого року протягом 365 днів ковельчани, жителі Донецької, Луганської, Одеської, Вінницької областей, гості з Великої Британії, Італії вишивали маніжку, комір та манжети на полотні у 42,5 метрах тканини. Величезну частину роботи, а саме заміри, викрійка, пошиття зробили в ательє «Аліса» під керівництвом Алли Лущенкової.



Цього року вишиванку одягнули активісти молодіжного центру «Місто ідей».



«Наша Юля Столярчук і волонтер Молодіжного центру Назар Кондратюк дякуємо за сміливість і вправність. Дякуємо відділу Капітального будівництва та житлово-комунального господарства Ковельської міської ради, РЖКП 1 за допомогу в роботі Автовишки», – йдеться у дописі ГО «Велика ідея».





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