У польських Татрах внаслідок шторму 4 загиблих та 150 постраждалих





Ще 150 осіб постраждали через удари блискавки. У більшості з них переломи різного ступеня тяжкості, опіки і внутрішні травми - пишуть



56 осіб зі 150 були доставлені у лікарню. Троє з них були екстрено прооперовані. Їм промивали глибокі відкриті рани, а також видаляли кам’яне сміття з кісток.



Зараз під наглядом лікарів залишаються 34 людини.



Поранені розповіли, що вчора у горах раптом почався шторм. Після ударів блискавки валуни завбільшки з кулак розліталися у радіусі 100 метрів.



За попередніми даними, у словацькій частині гір також загинув турист з Чехії.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У гірському масиві західних Татрах через стихію загинули чотири людини – двоє жінок 46 і 24 років і двоє дітей. Загиблим дівчинці і хлопчику було по 10 років.Ще 150 осіб постраждали через удари блискавки. У більшості з них переломи різного ступеня тяжкості, опіки і внутрішні травми - пишуть Факти 56 осіб зі 150 були доставлені у лікарню. Троє з них були екстрено прооперовані. Їм промивали глибокі відкриті рани, а також видаляли кам’яне сміття з кісток.Зараз під наглядом лікарів залишаються 34 людини.Поранені розповіли, що вчора у горах раптом почався шторм. Після ударів блискавки валуни завбільшки з кулак розліталися у радіусі 100 метрів.За попередніми даними, у словацькій частині гір також загинув турист з Чехії.

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