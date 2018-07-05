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В підвалі стоїть вода, а в дворі немає асфальту: у луцькій багатоповерхівці просять навести лад

В підвалі стоїть вода, а в дворі немає асфальту: у луцькій багатоповерхівці просять навести лад
Мешканці п’ятиповерхівки, що по вулиці В’ячеслава Хурсенка, 29 у Луцьку понад 10 років не можуть добитися того, аби житлово-комунальне підприємство міста навело лад із комунікаціями у підвалі їхнього будинку та у дворі, - розповіла Суспільному мешканка Ганна Трофимчук. Жінка каже: у підвалі стоїть вода, а в дворі нема асфальтового покриття.

У дворі будинку по вулиці В’ячеслава Хурсенка, 29 близько 10-тої ранку зібралися мешканці. Вони чекають зустрічі з представниками житлово-комунального господарства міста. Жителька будинку Ганна Трофимчук розповідає: у їхньому дворі жодного разу не поновлювали асфальтне покриття.

«У мене зламаний меніск, завдяки оцій доріжці. І подивіться: наші люди ходять з паличками. Як їм можна тут пройти? Ми звертались і в міськвиконком, і в будинкоуправління, скрізь ми звертались, допомоги – ніякої».

Мешканець першого поверху Андрій, який свого прізвища не назвав, розповідає, що у квартирі сирість, у підвалі будинку збирається вода, каналізаційні труби потріскали.

Спілкуватися із жителями будинку прийшли майстри та сантехніки житлово-комунального підприємства № 7, яке обслуговує будинок.

«Була забита зовнішня каналізація. Потім внутрішньо будинкова. Так як тут є проблема в цьому будинку, в нас є апарат високого тиску і ми промивали цю каналізацію. Ви бачили? В січні місяці. 28-го. В лютому місяці так само», - розповіла майстриня ЖКП Ірина Фокіна.

Після огляду підвального приміщення, майстрині ЖКП Ірина Фокіна та Світлана Волошина разом із мешканцями обговорили, як діятимуть далі.

«Щодо благоустрою двору - ми пропонуємо звернутися в департамент ЖКГ письмово з підписами мешканців. Там їх поставлять на чергу, для виконання таких робіт з міського бюджету. А окремі роботи, які хочуть зробити мешканці, то ми послуги надаємо згідно коштів, які вони нам сплачують, і на даний час є перевикористання тих коштів, то роботи можемо провести на умовах співфінансування і згідно черги», - пояснила Світлана Волошина.


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Теги: підвал, асфальт. вода, Хурсенка, ЖКП, ремонт, каналізація
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