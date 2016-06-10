Вдарив металевою палицею по голові: волинянин вбив свого швагра





Злочин стався ще 8 березня, а лише нещодавно Камінь-Каширський районний суд виніс вирок вбивці засудивши його на вісім років позбавлення волі - пише



Під час суду встановили, що 8 березня 2019 року обвинувачений знаходився у будинку за місцем свого проживання.



Так, виявивши у спальній кімнаті чоловіка сестри, який спав, він наніс йому два удари в голову металевою трубою, оскільки в них тривалий час були неприязні відносини. Внаслідок злочину чоловік отримав важкі тілесні ушкодження. Не приходячи до тями, потерпілий помер у реанімаційному відділенні лікарні.



Сам обвинувачений свою вину визнав повністю. Він розповів суду, що разом з сестрою та її чоловіком проживав у будинку 13 років. Наголошував, що постійно сварився з чоловіком сестри, бо той брав його речі, не дотримувався порядку в будинку, постійно висував до нього претензії, пов'язані з побутом та спільним проживанням. Чоловік пригадав, що ночував у сусідів, оскільки померлий неодноразово його бив.



З його слів, 8 березня, коли він спав на своєму дивані, загиблий його розбудив і наказав вставати, після чого побив: він був весь у крові, зокрема були побиті ніс та око. Після цього конфлікту він вирішив також побити свого кривдника.



Обвинувачений розповів, що звертався до сільського голови зі скаргами на чоловіка, повідомляючи, що той наносить йому тілесні ушкодження, а тому може щось статися. Вбивця розповідає, що він вирішив помститися, але оскільки чоловік сестри був фізично сильнішим за нього і він не міг йому протистояти – підгледів, коли потерпілий засне, щоб нанести йому тілесні ушкодження, хоча не хотів його вбивати.



Відтак, суд визнав його винним та призначив покарання у виді восьми років позбавлення волі.

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