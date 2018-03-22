Чоловік розважався зі зброєю і влучив у собаку, якого вигулював господар. ВІДЕО
Сьогодні, 06:12
У місті Здолбунів, на Рівненщині, чоловік серед вулиці вистрілив у пса.
Про це йдеться в сюжеті ТСН.
Спершу, коли помітив хазяїна чотирилапого, вибачився, мовляв, зробив це ненавмисно. А згодом свою провину заперечив.
Собаку вдалося врятувати, однак той досі з кулею в тілі.
Деталі - в сюжеті.
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Про це йдеться в сюжеті ТСН.
Спершу, коли помітив хазяїна чотирилапого, вибачився, мовляв, зробив це ненавмисно. А згодом свою провину заперечив.
Собаку вдалося врятувати, однак той досі з кулею в тілі.
Деталі - в сюжеті.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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