Чоловік розважався зі зброєю і влучив у собаку, якого вигулював господар. ВІДЕО





Про це йдеться в сюжеті



Спершу, коли помітив хазяїна чотирилапого, вибачився, мовляв, зробив це ненавмисно. А згодом свою провину заперечив.



Собаку вдалося врятувати, однак той досі з кулею в тілі.



Деталі - в сюжеті.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У місті Здолбунів, на Рівненщині, чоловік серед вулиці вистрілив у пса.Про це йдеться в сюжеті ТСН Спершу, коли помітив хазяїна чотирилапого, вибачився, мовляв, зробив це ненавмисно. А згодом свою провину заперечив.Собаку вдалося врятувати, однак той досі з кулею в тілі.Деталі - в сюжеті.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію