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Чоловік розважався зі зброєю і влучив у собаку, якого вигулював господар. ВІДЕО

Чоловік розважався зі зброєю і влучив у собаку, якого вигулював господар. ВІДЕО
У місті Здолбунів, на Рівненщині, чоловік серед вулиці вистрілив у пса.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Спершу, коли помітив хазяїна чотирилапого, вибачився, мовляв, зробив це ненавмисно. А згодом свою провину заперечив.

Собаку вдалося врятувати, однак той досі з кулею в тілі.

Деталі - в сюжеті.


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Теги: собака, постріл, Здолбунів, поліція
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