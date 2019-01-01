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Одразу три сільські ради приєднаються до Шацької громади

Одразу три сільські ради приєднаються до Шацької громади
Депутати селищної ради надали згоду на добровільне приєднання до Шацької ОТГ трьох сільських рад.

20 серпня відбулася чергова сесія Шацької селищної ради під головуванням в.о. голови Людмили Цевух - інформує Район.Шацьк.

До Шацької ОТГ добровільно зголосилися приєднатися три сільські ради району: Піщанська, Ростанська і Пулемецька. Перед голосуванням за надання згоди на добровільне приєднання територіальних громад до депутатів звернулася Оксана Урбан, радниця з питань децентралізації Волинського центру розвитку місцевого самоврядування. За її словами, окрім цих трьох громад, до Шацької ОТГ висловила бажання приєднатися і Грабівська сільрада, проте вона не має спільних меж із центральною садибою, тому зробити цього не може. Гальмують децентралізаційні процеси Світязька і Пульмівська сільські ради, які виступають проти добровільного приєднання.

«На розвиток трьох сільських рад, які хочуть приєднатися до ОТГ і в котрих наприкінці року повинні відбутися довибори, держава в 2020 році виділить немалі кошти – субвенцію. Світязька і Пульмівська, які ввійдуть до Шацької громади примусово, таких фінансів не отримають», – зазначила Оксана Урбан.

На запитання обранців, чи зможуть фінансово утримувати свої громади Світязька і Пульмівська сільські ради, дав відповідь Сергій Карпук, голова Шацької районної ради.

«Світязька сільська рада не спроможна cамостійно утримувати свою громаду – через нестачу коштів, оскільки місцеві податки там не збираються в повному обсязі. Так, зараз її бюджет становить 1 мільйон 800 тисяч гривень, і на теперішньому етапі цих коштів їй вистачає на власні потреби і на планування бюджету розвитку. Але коли всі об’єднаються і залишиться один Світязь, то на фінансування одних лише закладів освіти йому не вистачатиме мільйонів гривень. В Пульмівській сільській раді, яку, за фінансовими показниками випереджає Ростанська, ситуація ще гірша», – зазначив голова райради.

Після обговорення депутати проголосували за надання згоди на добровільне приєднання Піщанської, Ростанської і Пулемецької сільських рад до Шацької ОТГ.

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Теги: Шацька громада, приєднання, Ростань, Пульмо, Піща, децентралізація
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