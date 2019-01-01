Одразу три сільські ради приєднаються до Шацької громади





20 серпня відбулася чергова сесія Шацької селищної ради під головуванням в.о. голови Людмили Цевух - інформує



До Шацької ОТГ добровільно зголосилися приєднатися три сільські ради району: Піщанська, Ростанська і Пулемецька. Перед голосуванням за надання згоди на добровільне приєднання територіальних громад до депутатів звернулася Оксана Урбан, радниця з питань децентралізації Волинського центру розвитку місцевого самоврядування. За її словами, окрім цих трьох громад, до Шацької ОТГ висловила бажання приєднатися і Грабівська сільрада, проте вона не має спільних меж із центральною садибою, тому зробити цього не може. Гальмують децентралізаційні процеси Світязька і Пульмівська сільські ради, які виступають проти добровільного приєднання.



«На розвиток трьох сільських рад, які хочуть приєднатися до ОТГ і в котрих наприкінці року повинні відбутися довибори, держава в 2020 році виділить немалі кошти – субвенцію. Світязька і Пульмівська, які ввійдуть до Шацької громади примусово, таких фінансів не отримають», – зазначила Оксана Урбан.



На запитання обранців, чи зможуть фінансово утримувати свої громади Світязька і Пульмівська сільські ради, дав відповідь Сергій Карпук, голова Шацької районної ради.



«Світязька сільська рада не спроможна cамостійно утримувати свою громаду – через нестачу коштів, оскільки місцеві податки там не збираються в повному обсязі. Так, зараз її бюджет становить 1 мільйон 800 тисяч гривень, і на теперішньому етапі цих коштів їй вистачає на власні потреби і на планування бюджету розвитку. Але коли всі об’єднаються і залишиться один Світязь, то на фінансування одних лише закладів освіти йому не вистачатиме мільйонів гривень. В Пульмівській сільській раді, яку, за фінансовими показниками випереджає Ростанська, ситуація ще гірша», – зазначив голова райради.



Після обговорення депутати проголосували за надання згоди на добровільне приєднання Піщанської, Ростанської і Пулемецької сільських рад до Шацької ОТГ.

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