«Дерево життя»: на стіні луцької гімназії намалювали мурал. ФОТО





Про це у фейсбуці написала Алла Остапчук - повідомляє



“Відчуття польоту захоплює! Дякую за можливість відчути радість від подолання страху висоти. Дерево життя висотою в два поверхи. Так високо ми ще не літали! Проект – «На стіні» завершено”, – зазначила авторка.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На стіні КЗ «Луцька гімназія 21 імені Михайла Кравчука» з’явилося оригінальне графіті.Про це у фейсбуці написала- повідомляє 12 канал “Відчуття польоту захоплює! Дякую за можливість відчути радість від подолання страху висоти. Дерево життя висотою в два поверхи. Так високо ми ще не літали! Проект – «На стіні» завершено”, – зазначила авторка.

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