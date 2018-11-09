«Дерево життя»: на стіні луцької гімназії намалювали мурал. ФОТО
Сьогодні, 03:21
На стіні КЗ «Луцька гімназія 21 імені Михайла Кравчука» з’явилося оригінальне графіті.
Про це у фейсбуці написала Алла Остапчук - повідомляє 12 канал.
“Відчуття польоту захоплює! Дякую за можливість відчути радість від подолання страху висоти. Дерево життя висотою в два поверхи. Так високо ми ще не літали! Проект – «На стіні» завершено”, – зазначила авторка.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це у фейсбуці написала Алла Остапчук - повідомляє 12 канал.
“Відчуття польоту захоплює! Дякую за можливість відчути радість від подолання страху висоти. Дерево життя висотою в два поверхи. Так високо ми ще не літали! Проект – «На стіні» завершено”, – зазначила авторка.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Вибір редактора
Палиця вітає з Днем Незалежності!
Останні новини
«Дерево життя»: на стіні луцької гімназії намалювали мурал. ФОТО
Сьогодні, 03:21
У місті на Волині відкрили тенісні корти. ФОТО
Сьогодні, 02:50
Одразу три сільські ради приєднаються до Шацької громади
Сьогодні, 01:12
24 серпня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Медіа