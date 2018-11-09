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«Дерево життя»: на стіні луцької гімназії намалювали мурал. ФОТО

«Дерево життя»: на стіні луцької гімназії намалювали мурал. ФОТО
На стіні КЗ «Луцька гімназія 21 імені Михайла Кравчука» з’явилося оригінальне графіті.

Про це у фейсбуці написала Алла Остапчук - повідомляє 12 канал.

“Відчуття польоту захоплює! Дякую за можливість відчути радість від подолання страху висоти. Дерево життя висотою в два поверхи. Так високо ми ще не літали! Проект – «На стіні» завершено”, – зазначила авторка.

«Дерево життя»: на стіні луцької гімназії намалювали мурал. ФОТО
«Дерево життя»: на стіні луцької гімназії намалювали мурал. ФОТО
«Дерево життя»: на стіні луцької гімназії намалювали мурал. ФОТО
«Дерево життя»: на стіні луцької гімназії намалювали мурал. ФОТО

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Теги: стіна, гімназія, мурал, Луцьк
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