У Ковелі тривають роботи з тепломодернізації школи. ВІДЕО





Також мають замінити вікна на енергоощадні у тих класах та кабінетах, де цього не зробили раніше - повідомляє



Зважаючи на об’єми та вартість капітального ремонту фасаду навчального закладу, роботи виконають у два етапи. Обійдуться вони у понад 9 млн. гривень.



Перед початком навчального року тепломодернізації закладів освіти в Ковелі приділяють багато уваги. Зокрема, більше мільйона гривень державної субвенції, які надійшли в бюджет міста за сприяння народного депутата Степана Івахіва, використають на встановлення сучасних віконних конструкцій у ковельських школах – №1, 2 7, 10, 11 та №12, а також в майстерні спеціалізованої школи №3.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ковелі тривають роботи з тепломодернізації спеціалізованої школи №3 імені Лесі Українки. До початку навчального року тут обіцяють утеплити центральну та бічні частини фасаду.Також мають замінити вікна на енергоощадні у тих класах та кабінетах, де цього не зробили раніше - повідомляє 12 канал Зважаючи на об’єми та вартість капітального ремонту фасаду навчального закладу, роботи виконають у два етапи. Обійдуться вони у понад 9 млн. гривень.Перед початком навчального року тепломодернізації закладів освіти в Ковелі приділяють багато уваги. Зокрема, більше мільйона гривень державної субвенції, які надійшли в бюджет міста за сприяння народного депутата, використають на встановлення сучасних віконних конструкцій у ковельських школах – №1, 2 7, 10, 11 та №12, а також в майстерні спеціалізованої школи №3.

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