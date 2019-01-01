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У Ковелі тривають роботи з тепломодернізації школи. ВІДЕО

У Ковелі тривають роботи з тепломодернізації школи. ВІДЕО
У Ковелі тривають роботи з тепломодернізації спеціалізованої школи №3 імені Лесі Українки. До початку навчального року тут обіцяють утеплити центральну та бічні частини фасаду.

Також мають замінити вікна на енергоощадні у тих класах та кабінетах, де цього не зробили раніше - повідомляє 12 канал.

Зважаючи на об’єми та вартість капітального ремонту фасаду навчального закладу, роботи виконають у два етапи. Обійдуться вони у понад 9 млн. гривень.

Перед початком навчального року тепломодернізації закладів освіти в Ковелі приділяють багато уваги. Зокрема, більше мільйона гривень державної субвенції, які надійшли в бюджет міста за сприяння народного депутата Степана Івахіва, використають на встановлення сучасних віконних конструкцій у ковельських школах – №1, 2 7, 10, 11 та №12, а також в майстерні спеціалізованої школи №3.


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Теги: Ковель, школа, тепломодернізація
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