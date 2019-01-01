На трасі «Луцьк-Ковель» на ходу загорілася автівка. ВІДЕО
Сьогодні, 09:10
На трасі "Луцьк-Ковель" неподалік населеного пункту Воля-Любитівська Ковельського району під час руху загорівся автомобіль.
Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.
Інцидент трапився сьогодні, 24 серпня, близько 8:00 години.
Так, зі слів свідків ситуації, автомобіль марки Audi 100 раптово загорівся, рухаючись трасою «Луцьк-Ковель». На щастя, водій транспортного засобу встигнув покинути салон авто.
«Інші водії почали зупинятися і гасити полум'я за допомогою вогнегасників. Через 10-15 хвилин машину вдалося погасити, наразі вона просто димить. Пожежників не викликали, бо загасили пожежу небайдужі водії. Добре, що у нас такі люди, які не проходять повз чужу біду», - розповіли очевидці.
УВАГА! НА ВІДЕО ПРИСУТНЯ НЕЦЕНЗУРНА ЛЕКСИКА!
Головне фото - ілюстративне
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Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.
Інцидент трапився сьогодні, 24 серпня, близько 8:00 години.
Так, зі слів свідків ситуації, автомобіль марки Audi 100 раптово загорівся, рухаючись трасою «Луцьк-Ковель». На щастя, водій транспортного засобу встигнув покинути салон авто.
«Інші водії почали зупинятися і гасити полум'я за допомогою вогнегасників. Через 10-15 хвилин машину вдалося погасити, наразі вона просто димить. Пожежників не викликали, бо загасили пожежу небайдужі водії. Добре, що у нас такі люди, які не проходять повз чужу біду», - розповіли очевидці.
УВАГА! НА ВІДЕО ПРИСУТНЯ НЕЦЕНЗУРНА ЛЕКСИКА!
Головне фото - ілюстративне
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
Публікувати відео з матюками -дно!
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