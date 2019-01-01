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Курс валют у Луцьку на 24 серпня

Курс валют у Луцьку на 24 серпня
Офіційний курс долара у Луцьку: купівля - 25.145, а продаж - 25.202.

Євро при купівлі становить - 27.800, продажу - 27.988.

Курс російського рубля: купівля - 0.375, продаж - 0.382.

Щодо польського злотого, то купівля становить - 6.300, продаж - 6.400.

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Теги: курс валют, 24 серпня, Луцьк
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