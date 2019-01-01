«Чим багатшими будуть українці, тим міцнішою стане Україна», – Покровський привітав лучан із Днем Незалежності
Сьогодні, 10:00
Меценат, депутат Луцькради та засновник Громадянського Руху «СВІДОМІ» Андрій Покровський привітав лучан із Днем Незалежності України.
Привітання він опублікував на Facebok-сторінці «СВІДОМИХ».
Текст вітання подаємо без змін:
«З Днем Незалежності, друзі!
Незалежність – це те, що неможливо виміряти чи торкнутися руками. Але кожен її відчуває, коли втрачає. Незалежність держави складається з особистої незалежності кожного з нас. Тому сьогодні ми маємо працювати над тим, щоб отримати та відчути економічну незалежність.
Українці не повинні тяжко працювати за кордоном. Кожен повинен мати можливість гідно заробляти в Україні, щоб відпочивати, де забажає: подивитися на Біг-Бен у Лондоні чи послухати оперу і випити кави у Відні. Чим багатшими будуть українці, тим міцнішою стане Україна.
Тому в День Незалежності бажаю кожному здоров'я і достатку, миру, безпеки і комфорту у рідному місті.
Нашому покійному меру Миколі Романюку сьогодні виповнилося б 61. Ми працювали спільно. Це людина, яка розвивала Луцьк, робила його кращим. Тому в цей день маємо віддати і йому шану.
Вірю, що завдяки спільній праці відповідальних та свідомих громадян Луцьк буде комфортним містом в успішній незалежній європейській державі!
З Днем Незалежності!».
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Привітання він опублікував на Facebok-сторінці «СВІДОМИХ».
Текст вітання подаємо без змін:
«З Днем Незалежності, друзі!
Незалежність – це те, що неможливо виміряти чи торкнутися руками. Але кожен її відчуває, коли втрачає. Незалежність держави складається з особистої незалежності кожного з нас. Тому сьогодні ми маємо працювати над тим, щоб отримати та відчути економічну незалежність.
Українці не повинні тяжко працювати за кордоном. Кожен повинен мати можливість гідно заробляти в Україні, щоб відпочивати, де забажає: подивитися на Біг-Бен у Лондоні чи послухати оперу і випити кави у Відні. Чим багатшими будуть українці, тим міцнішою стане Україна.
Тому в День Незалежності бажаю кожному здоров'я і достатку, миру, безпеки і комфорту у рідному місті.
Нашому покійному меру Миколі Романюку сьогодні виповнилося б 61. Ми працювали спільно. Це людина, яка розвивала Луцьк, робила його кращим. Тому в цей день маємо віддати і йому шану.
Вірю, що завдяки спільній праці відповідальних та свідомих громадян Луцьк буде комфортним містом в успішній незалежній європейській державі!
З Днем Незалежності!».
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