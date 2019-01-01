«Чим багатшими будуть українці, тим міцнішою стане Україна», – Покровський привітав лучан із Днем Незалежності

Андрій Покровський привітав лучан із Днем Незалежності України.



Привітання він



Текст вітання подаємо без змін:



«З Днем Незалежності, друзі!



Незалежність – це те, що неможливо виміряти чи торкнутися руками. Але кожен її відчуває, коли втрачає. Незалежність держави складається з особистої незалежності кожного з нас. Тому сьогодні ми маємо працювати над тим, щоб отримати та відчути економічну незалежність.



Українці не повинні тяжко працювати за кордоном. Кожен повинен мати можливість гідно заробляти в Україні, щоб відпочивати, де забажає: подивитися на Біг-Бен у Лондоні чи послухати оперу і випити кави у Відні. Чим багатшими будуть українці, тим міцнішою стане Україна.



Тому в День Незалежності бажаю кожному здоров'я і достатку, миру, безпеки і комфорту у рідному місті.



Нашому покійному меру Миколі Романюку сьогодні виповнилося б 61. Ми працювали спільно. Це людина, яка розвивала Луцьк, робила його кращим. Тому в цей день маємо віддати і йому шану.



Вірю, що завдяки спільній праці відповідальних та свідомих громадян Луцьк буде комфортним містом в успішній незалежній європейській державі!



З Днем Незалежності!».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Меценат, депутат Луцькради та засновник Громадянського Руху «СВІДОМІ»привітав лучан із Днем Незалежності України.Привітання він опублікував на Facebok-сторінці «СВІДОМИХ».Текст вітання подаємо без змін:«З Днем Незалежності, друзі!Незалежність – це те, що неможливо виміряти чи торкнутися руками. Але кожен її відчуває, коли втрачає. Незалежність держави складається з особистої незалежності кожного з нас. Тому сьогодні ми маємо працювати над тим, щоб отримати та відчути економічну незалежність.Українці не повинні тяжко працювати за кордоном. Кожен повинен мати можливість гідно заробляти в Україні, щоб відпочивати, де забажає: подивитися на Біг-Бен у Лондоні чи послухати оперу і випити кави у Відні. Чим багатшими будуть українці, тим міцнішою стане Україна.Тому в День Незалежності бажаю кожному здоров'я і достатку, миру, безпеки і комфорту у рідному місті.Нашому покійному мерусьогодні виповнилося б 61. Ми працювали спільно. Це людина, яка розвивала Луцьк, робила його кращим. Тому в цей день маємо віддати і йому шану.Вірю, що завдяки спільній праці відповідальних та свідомих громадян Луцьк буде комфортним містом в успішній незалежній європейській державі!З Днем Незалежності!».

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