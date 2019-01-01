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Як виглядав луцький ресторан на центральній вулиці понад 100 років тому. РЕТРОФОТО

Як виглядав луцький ресторан на центральній вулиці понад 100 років тому. РЕТРОФОТО
Показали, як виглядав луцький «Ресторан» на центральній вулиці міста понад 100 років тому.

Ретрофото поділилася історик Тетяна Яцечко-Блаженко на сторінці у Facebook.

"Луцьк 100 років тому (1914-1918). «Ресторан» на розі сучасних вулиць Кривий Вал та Лесі Українки", - йдеться у повідомленні.

У коментарях до допису депутат Луцькради Андрій Білан повідомив, власник цього приміщення має бажання відновити вікна до історично стилю.

Як виглядав луцький ресторан на центральній вулиці понад 100 років тому. РЕТРОФОТО




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Теги: ретрофото, 100 років тому, луцький ресторан, центральна вулиця
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