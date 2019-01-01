Як виглядав луцький ресторан на центральній вулиці понад 100 років тому. РЕТРОФОТО





Ретрофото Тетяна Яцечко-Блаженко на сторінці у Facebook.



"Луцьк 100 років тому (1914-1918). «Ресторан» на розі сучасних вулиць Кривий Вал та Лесі Українки", - йдеться у повідомленні.



У коментарях до допису депутат Луцькради Андрій Білан повідомив, власник цього приміщення має бажання відновити вікна до історично стилю.











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