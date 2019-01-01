Як виглядав луцький ресторан на центральній вулиці понад 100 років тому. РЕТРОФОТО
Сьогодні, 19:40
Показали, як виглядав луцький «Ресторан» на центральній вулиці міста понад 100 років тому.
Ретрофото поділилася історик Тетяна Яцечко-Блаженко на сторінці у Facebook.
"Луцьк 100 років тому (1914-1918). «Ресторан» на розі сучасних вулиць Кривий Вал та Лесі Українки", - йдеться у повідомленні.
У коментарях до допису депутат Луцькради Андрій Білан повідомив, власник цього приміщення має бажання відновити вікна до історично стилю.
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Ретрофото поділилася історик Тетяна Яцечко-Блаженко на сторінці у Facebook.
"Луцьк 100 років тому (1914-1918). «Ресторан» на розі сучасних вулиць Кривий Вал та Лесі Українки", - йдеться у повідомленні.
У коментарях до допису депутат Луцькради Андрій Білан повідомив, власник цього приміщення має бажання відновити вікна до історично стилю.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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