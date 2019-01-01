Волинський ветеран УПА відзначив 97-річчя
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23 серпня відзначив 97 років від дня народження ветеран Української повстанської армії Петро Мартинюк - Дуб.
Про це повідомляє Волинь Нова.
"Братство ветеранів ОУН — УПА Волинського краю ім. полковника Клима Савура сердечно вітає з Днем народження учасника збройної боротьби УПА на Волині за українську державну незалежність.
Здоров’я вам і многая літ, наш шановний бойовий побратиме. Хай процвітає наша рідна Україна, за яку ви мужньо боролись і витримали знущання радянської влади. Слава вам! Слава Україні!", - йдеться у повідомленні.
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Про це повідомляє Волинь Нова.
"Братство ветеранів ОУН — УПА Волинського краю ім. полковника Клима Савура сердечно вітає з Днем народження учасника збройної боротьби УПА на Волині за українську державну незалежність.
Здоров’я вам і многая літ, наш шановний бойовий побратиме. Хай процвітає наша рідна Україна, за яку ви мужньо боролись і витримали знущання радянської влади. Слава вам! Слава Україні!", - йдеться у повідомленні.
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