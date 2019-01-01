вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Волинський ветеран УПА відзначив 97-річчя

Волинський ветеран УПА відзначив 97-річчя
23 серпня відзначив 97 років від дня народження ветеран Української повстанської армії Петро Мартинюк - Дуб.

Про це повідомляє Волинь Нова.

"Братство ветеранів ОУН — ​УПА Волинського краю ім. полковника Клима Савура сердечно вітає з Днем народження учасника збройної боротьби УПА на Волині за українську державну незалежність.

Здоров’я вам і многая літ, наш шановний бойовий побратиме. Хай процвітає наша рідна Україна, за яку ви мужньо боролись і витримали знущання радянської влади. Слава вам! Слава Україні!", - йдеться у повідомленні.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: ветеран УПА, день народження, 97-річчя
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Синьо-жовтий Луцьк: як місто причепурилося до Дня Державного Прапора. ФОТОРЕПОРТАЖ
Від і до: за скільки можна купити мед у центрі Луцька. ФОТО
У Луцьку підвищили вартість проїзду в тролейбусах
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Ігор Палиця Ігор
Палиця вітає з Днем Незалежності!
Останні новини
У Луцьку затримали чоловіка, який розгулював з кастетом та ножем
Сьогодні, 15:30
«Незалежність захищається щодня», – Тарас Шкітер про святкування у Луцьку
Сьогодні, 15:17
Волинський ветеран УПА відзначив 97-річчя
Сьогодні, 15:00
Ярмарок на «Лесі»: що особливого лучанам пропонують купити у національне свято. ФОТО
Сьогодні, 14:45
В Україні відзначатимуть День пам'яті загиблих за Незалежність держави
Сьогодні, 14:19
Схожі новини
22 серпня на Волині: гортаючи календар 22 серпня на Волині: гортаючи календар
22 серпень, 00:00
Мріє стати фармацевтом: у доньки загиблого волинського Героя – день народження Мріє стати фармацевтом: у доньки загиблого волинського Героя – день народження
19 серпень, 09:38
8 серпня на Волині: гортаючи календар 8 серпня на Волині: гортаючи календар
08 серпень, 00:00
7 серпня на Волині: гортаючи календар 7 серпня на Волині: гортаючи календар
07 серпень, 00:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Четверо волинян отримали державні нагороди
Сьогодні, 16:21
 0
Волинському бійцю посмертно присвоїли звання «Герой України»
Сьогодні, 16:00
 0
У Луцьку затримали чоловіка, який розгулював з кастетом та ножем
Сьогодні, 15:30
 0
«Незалежність захищається щодня», – Тарас Шкітер про святкування у Луцьку
Сьогодні, 15:17
 0
Волинський ветеран УПА відзначив 97-річчя
Сьогодні, 15:00
 0
Медіа
відео
1/8
﻿