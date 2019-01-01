Волинський ветеран УПА відзначив 97-річчя

Петро Мартинюк - Дуб.



Про це повідомляє Волинь Нова.



"Братство ветеранів ОУН — ​УПА Волинського краю ім. полковника Клима Савура сердечно вітає з Днем народження учасника збройної боротьби УПА на Волині за українську державну незалежність.



Здоров’я вам і многая літ, наш шановний бойовий побратиме. Хай процвітає наша рідна Україна, за яку ви мужньо боролись і витримали знущання радянської влади. Слава вам! Слава Україні!", - йдеться у повідомленні.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 23 серпня відзначив 97 років від дня народження ветеран Української повстанської арміїПро це повідомляє Волинь Нова."Братство ветеранів ОУН — ​УПА Волинського краю ім. полковника Клима Савура сердечно вітає з Днем народження учасника збройної боротьби УПА на Волині за українську державну незалежність.Здоров’я вам і многая літ, наш шановний бойовий побратиме. Хай процвітає наша рідна Україна, за яку ви мужньо боролись і витримали знущання радянської влади. Слава вам! Слава Україні!", - йдеться у повідомленні.

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