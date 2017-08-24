На День Незалежності у Луцьку урочисто вшанували героїв. ФОТО
Сьогодні, 12:26
На День Незалежності України у Луцьку урочисто вшанували пам’ять Героїв, що загинули, захищаючи Україну на Сході.
Захід відбувся сьогодні, 24 серпня, зранку біля пам’ятного фотостенду «Герої Небесної Сотні» зібралося чимало небайдужих лучан, які прийшли з квітами і синьо-жовтими стрічками, віддати шану полеглим побратимам.
Згадали тих, хто загинув за свободу і незалежність України, традиційною хвилиною мовчання після відспівування заупокійної літії. Після панахиди діти пов'язали на фотостенд стрічки з державною символікою і поклали квіти під фотографії тих, хто за цим спостерігає з неба.
Опісля відбулася «Хода гідності» від Театрального майдану до меморіального комплексу «Вічна Слава» за участю членів сімей загиблих в АТО/ООС військовослужбовців, учасників бойових дій на Сході України і громадськості міста.
Також відправили панахиду і поклали квіти біля каменю на місці встановлення пам'ятника волинянам, які героїчно загинули, захищаючи незалежність нашої держави на Сході України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Захід відбувся сьогодні, 24 серпня, зранку біля пам’ятного фотостенду «Герої Небесної Сотні» зібралося чимало небайдужих лучан, які прийшли з квітами і синьо-жовтими стрічками, віддати шану полеглим побратимам.
Згадали тих, хто загинув за свободу і незалежність України, традиційною хвилиною мовчання після відспівування заупокійної літії. Після панахиди діти пов'язали на фотостенд стрічки з державною символікою і поклали квіти під фотографії тих, хто за цим спостерігає з неба.
Опісля відбулася «Хода гідності» від Театрального майдану до меморіального комплексу «Вічна Слава» за участю членів сімей загиблих в АТО/ООС військовослужбовців, учасників бойових дій на Сході України і громадськості міста.
Також відправили панахиду і поклали квіти біля каменю на місці встановлення пам'ятника волинянам, які героїчно загинули, захищаючи незалежність нашої держави на Сході України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Вибір редактора
Ігоря
Леха з Днем Незалежності України!
Останні новини
Як виглядала корона Вітовта з даху ЦУМа у Луцьку. ФОТО
Сьогодні, 13:19
Усміхнені та у вишиванках: сотні лучан на велосипедах проїхалися вулицями місті. ФОТО
Сьогодні, 13:06
На День Незалежності у Луцьку урочисто вшанували героїв. ФОТО
Сьогодні, 12:26
У чергах на кордоні з Польщею стоять чимало автівок
Сьогодні, 11:49
24 серпня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день
Сьогодні, 11:15
Медіа