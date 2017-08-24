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На День Незалежності у Луцьку урочисто вшанували героїв. ФОТО

На День Незалежності у Луцьку урочисто вшанували героїв. ФОТО
На День Незалежності України у Луцьку урочисто вшанували пам’ять Героїв, що загинули, захищаючи Україну на Сході.

Захід відбувся сьогодні, 24 серпня, зранку біля пам’ятного фотостенду «Герої Небесної Сотні» зібралося чимало небайдужих лучан, які прийшли з квітами і синьо-жовтими стрічками, віддати шану полеглим побратимам.

Згадали тих, хто загинув за свободу і незалежність України, традиційною хвилиною мовчання після відспівування заупокійної літії. Після панахиди діти пов'язали на фотостенд стрічки з державною символікою і поклали квіти під фотографії тих, хто за цим спостерігає з неба.

Опісля відбулася «Хода гідності» від Театрального майдану до меморіального комплексу «Вічна Слава» за участю членів сімей загиблих в АТО/ООС військовослужбовців, учасників бойових дій на Сході України і громадськості міста.

Також відправили панахиду і поклали квіти біля каменю на місці встановлення пам'ятника волинянам, які героїчно загинули, захищаючи незалежність нашої держави на Сході України.

На День Незалежності у Луцьку урочисто вшанували героїв. ФОТО
На День Незалежності у Луцьку урочисто вшанували героїв. ФОТО
На День Незалежності у Луцьку урочисто вшанували героїв. ФОТО
На День Незалежності у Луцьку урочисто вшанували героїв. ФОТО
На День Незалежності у Луцьку урочисто вшанували героїв. ФОТО
На День Незалежності у Луцьку урочисто вшанували героїв. ФОТО
На День Незалежності у Луцьку урочисто вшанували героїв. ФОТО
На День Незалежності у Луцьку урочисто вшанували героїв. ФОТО
На День Незалежності у Луцьку урочисто вшанували героїв. ФОТО
На День Незалежності у Луцьку урочисто вшанували героїв. ФОТО
На День Незалежності у Луцьку урочисто вшанували героїв. ФОТО
На День Незалежності у Луцьку урочисто вшанували героїв. ФОТО
На День Незалежності у Луцьку урочисто вшанували героїв. ФОТО
На День Незалежності у Луцьку урочисто вшанували героїв. ФОТО
На День Незалежності у Луцьку урочисто вшанували героїв. ФОТО
На День Незалежності у Луцьку урочисто вшанували героїв. ФОТО
На День Незалежності у Луцьку урочисто вшанували героїв. ФОТО
На День Незалежності у Луцьку урочисто вшанували героїв. ФОТО
На День Незалежності у Луцьку урочисто вшанували героїв. ФОТО
На День Незалежності у Луцьку урочисто вшанували героїв. ФОТО
На День Незалежності у Луцьку урочисто вшанували героїв. ФОТО
На День Незалежності у Луцьку урочисто вшанували героїв. ФОТО
На День Незалежності у Луцьку урочисто вшанували героїв. ФОТО
На День Незалежності у Луцьку урочисто вшанували героїв. ФОТО
На День Незалежності у Луцьку урочисто вшанували героїв. ФОТО
На День Незалежності у Луцьку урочисто вшанували героїв. ФОТО
На День Незалежності у Луцьку урочисто вшанували героїв. ФОТО
На День Незалежності у Луцьку урочисто вшанували героїв. ФОТО
На День Незалежності у Луцьку урочисто вшанували героїв. ФОТО
На День Незалежності у Луцьку урочисто вшанували героїв. ФОТО


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Теги: Герої Небесної Сотні, День Незалежності, Луцьк, вшанування
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