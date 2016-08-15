вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На автодорозі Львів-Луцьк мікроавтобус збив на смерть чоловіка

На автодорозі Львів-Луцьк мікроавтобус збив на смерть чоловіка
На автодорозі Львів-Луцьк між селами Стоянів та Сабанівка мікроавтобус скоїв смертельний наїзд на пішохода.

Автопригода трапилася вчора, 23 серпня, о 21:50, - пише Нацполіція у Львівській області

Як встановили поліцейські, водій автомобіля Mercedes Sprinter 44-річний львів’янин, скоїв наїзд на пішохода, 59-річного мешканця Радехівщини, який від отриманих травм помер на місці події.

Поліцейські встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: смерть, мікроавтобус, траса Львів-Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Синьо-жовтий Луцьк: як місто причепурилося до Дня Державного Прапора. ФОТОРЕПОРТАЖ
Від і до: за скільки можна купити мед у центрі Луцька. ФОТО
У Луцьку підвищили вартість проїзду в тролейбусах
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Ігор Палиця Ігор
Палиця вітає з Днем Незалежності!
Останні новини
У чергах на кордоні з Польщею стоять чимало автівок
Сьогодні, 11:49
24 серпня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день
Сьогодні, 11:15
На автодорозі Львів-Луцьк мікроавтобус збив на смерть чоловіка
Сьогодні, 10:53
Трьом молодикам, які продавали психотропні речовини у Луцьку, обрали запобіжний захід. ФОТО
Сьогодні, 10:30
«Чим багатшими будуть українці, тим міцнішою стане Україна», – Покровський привітав лучан із Днем Незалежності
Сьогодні, 10:00
Схожі новини
Легковик зіткнувся з маршруткою, двоє загиблих, 13 постраждалих. ФОТО Легковик зіткнувся з маршруткою, двоє загиблих, 13 постраждалих. ФОТО
11 серпень, 22:41
На Ратнівщині ховатимуть одразу 8 волинян, які загинули у ДТП на Миколаївщині На Ратнівщині ховатимуть одразу 8 волинян, які загинули у ДТП на Миколаївщині
15 серпень, 2016, 12:28
У страшній ДТП на Миколаївщині загинуло 8 людей, серед них дитина. ФОТО У страшній ДТП на Миколаївщині загинуло 8 людей, серед них дитина. ФОТО
13 серпень, 2016, 17:21
У польських Татрах внаслідок шторму 4 загиблих та 150 постраждалих У польських Татрах внаслідок шторму 4 загиблих та 150 постраждалих
Сьогодні, 00:25
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У чергах на кордоні з Польщею стоять чимало автівок
Сьогодні, 11:49
 0
24 серпня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день
Сьогодні, 11:15
 0
На автодорозі Львів-Луцьк мікроавтобус збив на смерть чоловіка
Сьогодні, 10:53
 0
Трьом молодикам, які продавали психотропні речовини у Луцьку, обрали запобіжний захід. ФОТО
Сьогодні, 10:30
 0
«Чим багатшими будуть українці, тим міцнішою стане Україна», – Покровський привітав лучан із Днем Незалежності
Сьогодні, 10:00
 0
Медіа
відео
1/8
﻿