На автодорозі Львів-Луцьк мікроавтобус збив на смерть чоловіка
Сьогодні, 10:53
На автодорозі Львів-Луцьк між селами Стоянів та Сабанівка мікроавтобус скоїв смертельний наїзд на пішохода.
Автопригода трапилася вчора, 23 серпня, о 21:50, - пише Нацполіція у Львівській області
Як встановили поліцейські, водій автомобіля Mercedes Sprinter 44-річний львів’янин, скоїв наїзд на пішохода, 59-річного мешканця Радехівщини, який від отриманих травм помер на місці події.
Поліцейські встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.
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Автопригода трапилася вчора, 23 серпня, о 21:50, - пише Нацполіція у Львівській області
Як встановили поліцейські, водій автомобіля Mercedes Sprinter 44-річний львів’янин, скоїв наїзд на пішохода, 59-річного мешканця Радехівщини, який від отриманих травм помер на місці події.
Поліцейські встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.
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