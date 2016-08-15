На автодорозі Львів-Луцьк мікроавтобус збив на смерть чоловіка





Автопригода трапилася вчора, 23 серпня, о 21:50, - пише



Як встановили поліцейські, водій автомобіля Mercedes Sprinter 44-річний львів’янин, скоїв наїзд на пішохода, 59-річного мешканця Радехівщини, який від отриманих травм помер на місці події.



Поліцейські встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На автодорозі Львів-Луцьк між селами Стоянів та Сабанівка мікроавтобус скоїв смертельний наїзд на пішохода.Автопригода трапилася вчора, 23 серпня, о 21:50, - пише Нацполіція у Львівській області Як встановили поліцейські, водій автомобіля Mercedes Sprinter 44-річний львів’янин, скоїв наїзд на пішохода, 59-річного мешканця Радехівщини, який від отриманих травм помер на місці події.Поліцейські встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

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