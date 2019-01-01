У чергах на кордоні з Польщею стоять чимало автівок
Сьогодні, 11:49
У чергах перед пунктами пропуску на кордоні України з Польщею станом на 09:00 стоять 155 автівок.
Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України на своїй сторінці у Facebook.
"Черги перед пунктами пропуску із сусідніми державами станом на 09.00
Республіка Польща: "Устилуг" –0, "Угринів" –0, "Рава-Руська" –0, "Грушів" –20, "Смільниця" – 25, "Шегині" –30, "Краковець" –80", - йдеться у повідомленні.
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Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України на своїй сторінці у Facebook.
"Черги перед пунктами пропуску із сусідніми державами станом на 09.00
Республіка Польща: "Устилуг" –0, "Угринів" –0, "Рава-Руська" –0, "Грушів" –20, "Смільниця" – 25, "Шегині" –30, "Краковець" –80", - йдеться у повідомленні.
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