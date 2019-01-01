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У чергах на кордоні з Польщею стоять чимало автівок

У чергах на кордоні з Польщею стоять чимало автівок
У чергах перед пунктами пропуску на кордоні України з Польщею станом на 09:00 стоять 155 автівок.

Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України на своїй сторінці у Facebook.

"Черги перед пунктами пропуску із сусідніми державами станом на 09.00
Республіка Польща: "Устилуг" –0, "Угринів" –0, "Рава-Руська" –0, "Грушів" –20, "Смільниця" – 25, "Шегині" –30, "Краковець" –80", - йдеться у повідомленні.

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Теги: черги, пункти пропуску, кордон з Польщею
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