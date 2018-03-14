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Українським військовим зараховуватимуть періоди служби до страхового стажу

Українським військовим зараховуватимуть періоди служби до страхового стажу
Кабінет міністрів забезпечив зарахування періодів служби до страхового стажу військовослужбовцям, які звернулись за призначенням пенсії згідно з законом про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування.

Відповідна постанову ухвалили на засіданні в середу, інформують у Мінсоцполітики, передає Укрінформ.

Як зазначають, ухваленим актом забезпечується наповнення реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування відсутніми відомостями про грошове забезпечення та сплату страхових внесків військовослужбовців (крім військовослужбовців строкової військової служби), осіб начальницького і рядового складу, поліцейських і зарахування періодів служби до страхового стажу військовослужбовцям (крім військовослужбовців строкової військової служби), особам начальницького і рядового складу, які звернулися за призначенням пенсії відповідно до закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".

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Теги: українські військовослужбовці, страховий стаж, Кабмін
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