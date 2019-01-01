вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Усміхнені та у вишиванках: сотні лучан на велосипедах проїхалися вулицями міста. ФОТО

Усміхнені та у вишиванках: сотні лучан на велосипедах проїхалися вулицями міста. ФОТО
Сотні жителів обласного центру Волині на своїх велосипедах у День Незалежності України проїхалися вулицями міста в національному вбранні – вишиванці.

Велопробіг відбувся 24 серпня і стартував від Театрального майдану - повідомляють Волинські Новини.

Так, для лучан не є новиною, що кожного року на День Незалежності у місті відбувається масштабний велопробіг, тож вже з самого ранку вони заполонили Театральний майдан, прихопивши з собою своїх «залізних коней». Відзначимо, що той, хто не мав велосипеда, мав можливість орендувати його на місці проведення заходу.

Присутні у центрі міста лучани вітали один одного зі святом, робили світлини на пам‘ять та просто спілкувалися в очікуванні велопробігу.

А вже невдовзі захід стартував. Традиційно маршрут велопробігу проклали за маршрутом тролейбуса №15а.

Усміхнені та у вишиванках: сотні лучан на велосипедах проїхалися вулицями міста. ФОТО
Усміхнені та у вишиванках: сотні лучан на велосипедах проїхалися вулицями міста. ФОТО
Усміхнені та у вишиванках: сотні лучан на велосипедах проїхалися вулицями міста. ФОТО
Усміхнені та у вишиванках: сотні лучан на велосипедах проїхалися вулицями міста. ФОТО
Усміхнені та у вишиванках: сотні лучан на велосипедах проїхалися вулицями міста. ФОТО
Усміхнені та у вишиванках: сотні лучан на велосипедах проїхалися вулицями міста. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: велопробіг, лучани, День Незалежності
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Синьо-жовтий Луцьк: як місто причепурилося до Дня Державного Прапора. ФОТОРЕПОРТАЖ
Від і до: за скільки можна купити мед у центрі Луцька. ФОТО
У Луцьку підвищили вартість проїзду в тролейбусах
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Ігор Палиця Ігор
Палиця вітає з Днем Незалежності!
Останні новини
У центральному парку Луцька зловили браконьєрів-рибалок. ФОТО
Сьогодні, 13:46
Як виглядала корона Вітовта з даху ЦУМу у Луцьку. ФОТО
Сьогодні, 13:19
Усміхнені та у вишиванках: сотні лучан на велосипедах проїхалися вулицями міста. ФОТО
Сьогодні, 13:06
На День Незалежності у Луцьку урочисто вшанували героїв. ФОТО
Сьогодні, 12:26
У чергах на кордоні з Польщею стоять чимало автівок
Сьогодні, 11:49
Схожі новини
У Луцьку відбудеться велопробіг У Луцьку відбудеться велопробіг
15 серпень, 13:10
Ярмарок на «Лесі»: що особливого лучанам пропонують купити у національне свято. ФОТО Ярмарок на «Лесі»: що особливого лучанам пропонують купити у національне свято. ФОТО
Сьогодні, 14:45
Як виглядала корона Вітовта з даху ЦУМу у Луцьку. ФОТО Як виглядала корона Вітовта з даху ЦУМу у Луцьку. ФОТО
Сьогодні, 13:19
На День Незалежності у Луцьку урочисто вшанували героїв. ФОТО На День Незалежності у Луцьку урочисто вшанували героїв. ФОТО
Сьогодні, 12:26
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Ярмарок на «Лесі»: що особливого лучанам пропонують купити у національне свято. ФОТО
Сьогодні, 14:45
 0
В Україні відзначатимуть День пам'яті загиблих за Незалежність держави
Сьогодні, 14:19
 0
У центральному парку Луцька зловили браконьєрів-рибалок. ФОТО
Сьогодні, 13:46
 0
Як виглядала корона Вітовта з даху ЦУМу у Луцьку. ФОТО
Сьогодні, 13:19
 0
Усміхнені та у вишиванках: сотні лучан на велосипедах проїхалися вулицями міста. ФОТО
Сьогодні, 13:06
 0
Медіа
відео
1/8
﻿