Усміхнені та у вишиванках: сотні лучан на велосипедах проїхалися вулицями міста. ФОТО
Сьогодні, 13:06
Сотні жителів обласного центру Волині на своїх велосипедах у День Незалежності України проїхалися вулицями міста в національному вбранні – вишиванці.
Велопробіг відбувся 24 серпня і стартував від Театрального майдану - повідомляють Волинські Новини.
Так, для лучан не є новиною, що кожного року на День Незалежності у місті відбувається масштабний велопробіг, тож вже з самого ранку вони заполонили Театральний майдан, прихопивши з собою своїх «залізних коней». Відзначимо, що той, хто не мав велосипеда, мав можливість орендувати його на місці проведення заходу.
Присутні у центрі міста лучани вітали один одного зі святом, робили світлини на пам‘ять та просто спілкувалися в очікуванні велопробігу.
А вже невдовзі захід стартував. Традиційно маршрут велопробігу проклали за маршрутом тролейбуса №15а.
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Велопробіг відбувся 24 серпня і стартував від Театрального майдану - повідомляють Волинські Новини.
Так, для лучан не є новиною, що кожного року на День Незалежності у місті відбувається масштабний велопробіг, тож вже з самого ранку вони заполонили Театральний майдан, прихопивши з собою своїх «залізних коней». Відзначимо, що той, хто не мав велосипеда, мав можливість орендувати його на місці проведення заходу.
Присутні у центрі міста лучани вітали один одного зі святом, робили світлини на пам‘ять та просто спілкувалися в очікуванні велопробігу.
А вже невдовзі захід стартував. Традиційно маршрут велопробігу проклали за маршрутом тролейбуса №15а.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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