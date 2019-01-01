Усміхнені та у вишиванках: сотні лучан на велосипедах проїхалися вулицями міста. ФОТО





Велопробіг відбувся 24 серпня і стартував від Театрального майдану - повідомляють



Так, для лучан не є новиною, що кожного року на День Незалежності у місті відбувається масштабний велопробіг, тож вже з самого ранку вони заполонили Театральний майдан, прихопивши з собою своїх «залізних коней». Відзначимо, що той, хто не мав велосипеда, мав можливість орендувати його на місці проведення заходу.



Присутні у центрі міста лучани вітали один одного зі святом, робили світлини на пам‘ять та просто спілкувалися в очікуванні велопробігу.



А вже невдовзі захід стартував. Традиційно маршрут велопробігу проклали за маршрутом тролейбуса №15а.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сотні жителів обласного центру Волині на своїх велосипедах у День Незалежності України проїхалися вулицями міста в національному вбранні – вишиванці.Велопробіг відбувся 24 серпня і стартував від Театрального майдану - повідомляють Волинські Новини Так, для лучан не є новиною, що кожного року на День Незалежності у місті відбувається масштабний велопробіг, тож вже з самого ранку вони заполонили Театральний майдан, прихопивши з собою своїх «залізних коней». Відзначимо, що той, хто не мав велосипеда, мав можливість орендувати його на місці проведення заходу.Присутні у центрі міста лучани вітали один одного зі святом, робили світлини на пам‘ять та просто спілкувалися в очікуванні велопробігу.А вже невдовзі захід стартував. Традиційно маршрут велопробігу проклали за маршрутом тролейбуса №15а.

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