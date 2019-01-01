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У центральному парку Луцька зловили браконьєрів-рибалок. ФОТО

У центральному парку Луцька зловили браконьєрів-рибалок. ФОТО
У Луцьку муніципали у центральному парку культури та відпочинку імені Лесі Українки спіймали "на гарячому" браконьєрів, які ловили рибу.

Інцидент трапився 21 серпня приблизно о 7-й годині ранку, - повідомляє департамент муніципальної варти Луцькради.

Так, інспектори департаменту муніципальної варти Луцька, під час чергування в парку, помітили охочих порибалити в каналах центрального парку культури та відпочинку імені Лесі Українки, не зважаючи на заборону таких дій.

Інспектори роз'яснили, що в каналах ловити рибу заборонено, відповідно до правил любительського і спортивного рибальства, затверджених наказом Державного комітету рибного господарства України, про що свідчать відповідні інформаційні таблички.

Чоловіки повідомили, що не знали про заборону та пообіцяли в майбутньому не порушувати закон.

У центральному парку Луцька зловили браконьєрів-рибалок. ФОТО
У центральному парку Луцька зловили браконьєрів-рибалок. ФОТО
У центральному парку Луцька зловили браконьєрів-рибалок. ФОТО


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Теги: центральний парк, рибаки, браконьєри
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