У центральному парку Луцька зловили браконьєрів-рибалок. ФОТО
Сьогодні, 13:46
У Луцьку муніципали у центральному парку культури та відпочинку імені Лесі Українки спіймали "на гарячому" браконьєрів, які ловили рибу.
Інцидент трапився 21 серпня приблизно о 7-й годині ранку, - повідомляє департамент муніципальної варти Луцькради.
Так, інспектори департаменту муніципальної варти Луцька, під час чергування в парку, помітили охочих порибалити в каналах центрального парку культури та відпочинку імені Лесі Українки, не зважаючи на заборону таких дій.
Інспектори роз'яснили, що в каналах ловити рибу заборонено, відповідно до правил любительського і спортивного рибальства, затверджених наказом Державного комітету рибного господарства України, про що свідчать відповідні інформаційні таблички.
Чоловіки повідомили, що не знали про заборону та пообіцяли в майбутньому не порушувати закон.
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Інцидент трапився 21 серпня приблизно о 7-й годині ранку, - повідомляє департамент муніципальної варти Луцькради.
Так, інспектори департаменту муніципальної варти Луцька, під час чергування в парку, помітили охочих порибалити в каналах центрального парку культури та відпочинку імені Лесі Українки, не зважаючи на заборону таких дій.
Інспектори роз'яснили, що в каналах ловити рибу заборонено, відповідно до правил любительського і спортивного рибальства, затверджених наказом Державного комітету рибного господарства України, про що свідчать відповідні інформаційні таблички.
Чоловіки повідомили, що не знали про заборону та пообіцяли в майбутньому не порушувати закон.
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