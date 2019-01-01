У центральному парку Луцька зловили браконьєрів-рибалок. ФОТО





Інцидент трапився 21 серпня приблизно о 7-й годині ранку, - повідомляє



Так, інспектори департаменту муніципальної варти Луцька, під час чергування в парку, помітили охочих порибалити в каналах центрального парку культури та відпочинку імені Лесі Українки, не зважаючи на заборону таких дій.



Інспектори роз'яснили, що в каналах ловити рибу заборонено, відповідно до правил любительського і спортивного рибальства, затверджених наказом Державного комітету рибного господарства України, про що свідчать відповідні інформаційні таблички.



Чоловіки повідомили, що не знали про заборону та пообіцяли в майбутньому не порушувати закон.







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