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В Україні відзначатимуть День пам'яті загиблих за Незалежність держави

В Україні відзначатимуть День пам'яті загиблих за Незалежність держави
Президент Володимир Зеленський підписав указ про відзначення щорічно 29 серпня Дня пам’яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність держави.

Про це глава держави оголосив під час урочистостей із нагоди святкування Дня Незалежності України, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Сьогодні тут присутні родини загиблих військовослужбовців та учасників добровольчих формувань. Із метою гідного вшанування їхньої пам'яті підписано указ про встановлення Дня пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, та відзначення його щорічно 29 серпня", - зазначив президент.

Як відомо, 29 серпня 2014 року розпочався вихід українських військових з оточення під Іловайськом на Донбасі. Регулярні частини збройних сил Росії, що вторглися до України, обстріляли коридор, яким, за домовленістю, мали виходити українські бійці. За офіційними даними, тоді загинули 366 українських військових і правоохоронців, 429 були поранені, 128 потрапили в полон, 158 вважаються зниклими безвісти.

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Теги: День пам'яті загиблих, щорічно, державне свято
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