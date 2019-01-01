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Волинське село на світлинах сторічної давності. РЕТРОФОТО

Волинське село на світлинах сторічної давності. РЕТРОФОТО
Фото села Старий Мосир Ковельського району виконав невідомий австрійський фотограф.

Ретрофото датуються 1914-1918 роками, розміщені на сайті Europeana Collections 1914 – 1918, передає Район.in.ua.

«Зараз їх можна знайти в інтернеті на різних аукціонах, а також в збірках архівів. Проте найціннішими такі фото є для волинян, істориків, та краєзнавців, що займаються історією краю, особливо часів Першої світової війни. Адже насправді фото тих часів є дуже мало, особливо, тих, які були б зроблені в селі», – пояснює дослідниця Тетяна Яцечко-Блаженко.

Волинське село на світлинах сторічної давності. РЕТРОФОТО
Волинське село на світлинах сторічної давності. РЕТРОФОТО
Волинське село на світлинах сторічної давності. РЕТРОФОТО
Волинське село на світлинах сторічної давності. РЕТРОФОТО

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Теги: волинське село, 100 років тому, ретрофото
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