Волинське село на світлинах сторічної давності. РЕТРОФОТО





Ретрофото датуються 1914-1918 роками, розміщені на сайті Europeana Collections 1914 – 1918, передає



«Зараз їх можна знайти в інтернеті на різних аукціонах, а також в збірках архівів. Проте найціннішими такі фото є для волинян, істориків, та краєзнавців, що займаються історією краю, особливо часів Першої світової війни. Адже насправді фото тих часів є дуже мало, особливо, тих, які були б зроблені в селі», – пояснює дослідниця Тетяна Яцечко-Блаженко.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Фото села Старий Мосир Ковельського району виконав невідомий австрійський фотограф.Ретрофото датуються 1914-1918 роками, розміщені на сайті Europeana Collections 1914 – 1918, передає Район.in.ua. «Зараз їх можна знайти в інтернеті на різних аукціонах, а також в збірках архівів. Проте найціннішими такі фото є для волинян, істориків, та краєзнавців, що займаються історією краю, особливо часів Першої світової війни. Адже насправді фото тих часів є дуже мало, особливо, тих, які були б зроблені в селі», – пояснює дослідниця

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