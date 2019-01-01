Волинське село на світлинах сторічної давності. РЕТРОФОТО
Сьогодні, 20:54
Фото села Старий Мосир Ковельського району виконав невідомий австрійський фотограф.
Ретрофото датуються 1914-1918 роками, розміщені на сайті Europeana Collections 1914 – 1918, передає Район.in.ua.
«Зараз їх можна знайти в інтернеті на різних аукціонах, а також в збірках архівів. Проте найціннішими такі фото є для волинян, істориків, та краєзнавців, що займаються історією краю, особливо часів Першої світової війни. Адже насправді фото тих часів є дуже мало, особливо, тих, які були б зроблені в селі», – пояснює дослідниця Тетяна Яцечко-Блаженко.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Ретрофото датуються 1914-1918 роками, розміщені на сайті Europeana Collections 1914 – 1918, передає Район.in.ua.
«Зараз їх можна знайти в інтернеті на різних аукціонах, а також в збірках архівів. Проте найціннішими такі фото є для волинян, істориків, та краєзнавців, що займаються історією краю, особливо часів Першої світової війни. Адже насправді фото тих часів є дуже мало, особливо, тих, які були б зроблені в селі», – пояснює дослідниця Тетяна Яцечко-Блаженко.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Вибір редактора
Ігоря
Леха з Днем Незалежності України!
Останні новини
Волинське село на світлинах сторічної давності. РЕТРОФОТО
Сьогодні, 20:54
13 новацій в українських школах: що змінить з 1 вересня
Сьогодні, 19:15
Медіа