Як виглядала корона Вітовта з даху ЦУМа у Луцьку. ФОТО

У Луцьку на Театральному майдані влаштували акцію, під час якої люди у національному вбранні сформували особливу для міста фігуру - корону Вітовта.Флешмоб відбувся з нагоди Дня Незалежності України на головній площі міста. Так, до акції долучилося більше тисячі людей.Така традиція влаштовувати «живі» флешмоби до Дня Незалежності існує у Луцьку вже дванадцятий рік поспіль. Цього року обрали саме корону Вітовта на честь 590-річчя з'їзду європейських монархів у місті.Люди, які долучилися до формування фігури, спільно з оркестром виконали гімн України.Фото