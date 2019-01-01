Ярмарок на «Лесі»: що особливого лучанам пропонують купити у національне свято. ФОТО

24 серпня вся Україна відзначає важливе для держави свято – День Незалежності. У кожному регіоні із трепетом ставляться до підготовки урочистостей. У Луцьку, окрім концертів, флешмобів та привітань, «розгорнувся» масштабний ярмарок.Відкрили його ще 23 серпня – на День Прапора України.Так, впродовж двох днів найатмосферніша вулиця міста – Лесі Українки перетворилася на справжнісінький волинський центр рукоділля, національної символіки та різноманітних смаколиків.Крім цього, на ярмарку можна знайти унікальні речі, тут пропонують прикраси для оселі, вироби ручної роботи, одяг, атрибутику та всілякі національні символи.Паніприїхала на луцький ярмарок з міста Сарни, що на Рівненщині. Вона займається унікальною справою, колишня викладачка працює із соломою і виплітає з неї просто неймовірні речі: тут і дідухи, і капелюхи, і картини, і віночки. Рукодільниця переконує, що це справа всього її життя, яка житиме доти, доки хтось нею буде займатися.«Процес створення виробу із соломи займає доволі багато часу, а передує цьому тривала підготовка матеріалу. Ще з червня, коли солома дозріває, то її потрібно зібрати, висушити, вибілити, обрізати. Для цього потрібно багато терпіння і любові до справи», –розповідає пані Тетяна і продовжує заплітати стрічки соломи у новий віночок. Каже, що попит на такі речі є доволі великий, то ж зупинятися вона не планує. «Буду робити це, доки живу», – переконує рукодільниця.Поруч із Тетяниною розташувалася, жінка, яка тримає у руках особливий інструмент – дощовицю.Розповіла, що колись це був невід’ємний атрибут шаманської культури, а зараз його використовують етно-гурти, як музичний інструмент. Кожен охочий може придбати дощовицю собі додому і спробувати медитувати або ж просто заспокоїти нерви під симульовані звуки дощу.Особливе звучання створюється у висушеному стеблі борщівника за допомогою круп, які туди засипаються, і отворів повздовж інструменту.Ледь не всю вулицю Лесі Українки заполонили схожі прилавки. Майстри привезли сюди вироби ручної роботи: від національного вбрання до смаколиків, але саме національного вбрання тут – найбільше. Вишиванки, вишиті сорочки, сукні чи костюми кожен може підібрати для себе особливий одяг з національним орнаментом.Багато також є прикрас і посуду з натуральних матеріалів – дерева чи глини. Віктор, який стоїть біля локації із глечиками, каже, що в нього – особливий посуд, створений на молоці. Без жодних фарб і розмальовувань, лише природні процеси забарвлення, випаленими при 160-радусні температурі, молоком. Каже, що їсти чи пити із такого – набагато приємніше і смачніше. Окрім цього має також широкий асортимент глиняних статуеток.Напевно, жоден ярмарок ручної роботи не обходиться без мила оригінальної форми, тут його також є доволі багато. «Усі компоненти – виключно натуральні»,– переконують продав чині на локаціях із милом.Також можна купити й аксесуари: деякі зі штучних квітів, деякі – зі шкіри, а рукодільниці продають ляльки-мотанки й обереги для дому.Вцілому, на луцькому ярмарку кожен може придбати собі річ до душі – цікаву, оригінальну, а головне – як символ національної ідеї.