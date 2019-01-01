Екологічна катастрофа: рівень шкідливих речовин на Шацьких озерах зріс в рази





Так, за даними дирекції Шацького національного парку, за період з 2009 по 2015 роки у воді озера Світязь та грунтових водах рівень вмісту сульфатів зріс в 1,7 рази, заліза – у 9,8 разів, амонію сольового – в 4,3 рази, нітритів – у 34,5 рази, фосфатів – у 4,5 рази, БСК5 – в 1,8 рази, – повідомляють координатори Великого інфраструктурного проекту з каналізування (LIP/0018), передає



Так, проблема забезпечення високоякісної питної води є серед найбільш соціально значимих, оскільки якість води безпосередньо впливає на людське здоров’я.



Інститут гідробіології НАН України зафіксував наявність важких металів у рибі. Все це погіршує рівень якості життя населення та відпочиваючих, обмежує рекреаційне використання водойм. Зважаючи на те, що Шацькі озера знаходяться в межиріччі рік Західний Буг та Прип’ять, неочищені стічні води потрапляють і в дані водні артерії. Це створює підґрунтя для розвитку таких захворювань як дифтерія, черевний тиф, холера та становить потенційну загрозу для всього прикордоння.



Зазначають, у Шацькому районі проклали третину каналізаційних труб у рамках європроекту.



Також забруднення вод Шацьких озер негативно впливає на екологічну ситуацію в сусідніх прикордонних територій, як Польщі, так і Білорусі. Відтак, очищення стічних вод, що потрапляють до озер Шацького НПП, справлятиме позитивний вплив і на стан екологічної ситуації в басейні річки Західних Буг, що частково розташована на території ґміни Влодава.



Залучення до реалізації проекту ґміни Влодава зумовить не лише впливом екологічної ситуації в Шацькому районі на прилеглий транскордонний регіон, але й доцільністю врахування позитивного досвіду польських партнерів в забезпеченні ефективної експлуатації каналізаційних мереж, промоції туристичної привабливості об’єктів природної спадщини (озеро Бяле).



З кожним роком все більше туристів відвідують Шацькі озера. За останні 20 років рівень рекреаційного навантаження на Шацькі озера зріс в рази, а це, в першу чергу, відображається на екосистемі регіону.



Відсутність системи каналізування та очищення стоків, зокрема очищення стічних вод у селах Світязь, Пульмо, Мельники, Гаївка та селище міського типу Шацьк, є однією із найбільших екологічних проблем району. Наявність ефективної системи обробки стічних вод не лише дасть змогу покращити санітарно-епідеміологічний стан національного природного парку, але й дозволить в перспективі збільшити кількість відпочиваючих без нанесення шкоди екології території.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В останні десятиліття екологічний стан Шацьких озер викликає все більше занепокоєння медиків та екологів.Так, за даними дирекції Шацького національного парку, за період з 2009 по 2015 роки у воді озера Світязь та грунтових водах рівень вмісту сульфатів зріс в 1,7 рази, заліза – у 9,8 разів, амонію сольового – в 4,3 рази, нітритів – у 34,5 рази, фосфатів – у 4,5 рази, БСК5 – в 1,8 рази, – повідомляють координатори Великого інфраструктурного проекту з каналізування (LIP/0018), передає Район. Шацьк. Так, проблема забезпечення високоякісної питної води є серед найбільш соціально значимих, оскільки якість води безпосередньо впливає на людське здоров’я.Інститут гідробіології НАН України зафіксував наявність важких металів у рибі. Все це погіршує рівень якості життя населення та відпочиваючих, обмежує рекреаційне використання водойм. Зважаючи на те, що Шацькі озера знаходяться в межиріччі рік Західний Буг та Прип’ять, неочищені стічні води потрапляють і в дані водні артерії. Це створює підґрунтя для розвитку таких захворювань як дифтерія, черевний тиф, холера та становить потенційну загрозу для всього прикордоння.Зазначають, у Шацькому районі проклали третину каналізаційних труб у рамках європроекту.Також забруднення вод Шацьких озер негативно впливає на екологічну ситуацію в сусідніх прикордонних територій, як Польщі, так і Білорусі. Відтак, очищення стічних вод, що потрапляють до озер Шацького НПП, справлятиме позитивний вплив і на стан екологічної ситуації в басейні річки Західних Буг, що частково розташована на території ґміни Влодава.Залучення до реалізації проекту ґміни Влодава зумовить не лише впливом екологічної ситуації в Шацькому районі на прилеглий транскордонний регіон, але й доцільністю врахування позитивного досвіду польських партнерів в забезпеченні ефективної експлуатації каналізаційних мереж, промоції туристичної привабливості об’єктів природної спадщини (озеро Бяле).З кожним роком все більше туристів відвідують Шацькі озера. За останні 20 років рівень рекреаційного навантаження на Шацькі озера зріс в рази, а це, в першу чергу, відображається на екосистемі регіону.Відсутність системи каналізування та очищення стоків, зокрема очищення стічних вод у селах Світязь, Пульмо, Мельники, Гаївка та селище міського типу Шацьк, є однією із найбільших екологічних проблем району. Наявність ефективної системи обробки стічних вод не лише дасть змогу покращити санітарно-епідеміологічний стан національного природного парку, але й дозволить в перспективі збільшити кількість відпочиваючих без нанесення шкоди екології території.

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