Екологічна катастрофа: рівень шкідливих речовин на Шацьких озерах зріс в рази
Сьогодні, 17:30
В останні десятиліття екологічний стан Шацьких озер викликає все більше занепокоєння медиків та екологів.
Так, за даними дирекції Шацького національного парку, за період з 2009 по 2015 роки у воді озера Світязь та грунтових водах рівень вмісту сульфатів зріс в 1,7 рази, заліза – у 9,8 разів, амонію сольового – в 4,3 рази, нітритів – у 34,5 рази, фосфатів – у 4,5 рази, БСК5 – в 1,8 рази, – повідомляють координатори Великого інфраструктурного проекту з каналізування (LIP/0018), передає Район. Шацьк.
Так, проблема забезпечення високоякісної питної води є серед найбільш соціально значимих, оскільки якість води безпосередньо впливає на людське здоров’я.
Інститут гідробіології НАН України зафіксував наявність важких металів у рибі. Все це погіршує рівень якості життя населення та відпочиваючих, обмежує рекреаційне використання водойм. Зважаючи на те, що Шацькі озера знаходяться в межиріччі рік Західний Буг та Прип’ять, неочищені стічні води потрапляють і в дані водні артерії. Це створює підґрунтя для розвитку таких захворювань як дифтерія, черевний тиф, холера та становить потенційну загрозу для всього прикордоння.
Зазначають, у Шацькому районі проклали третину каналізаційних труб у рамках європроекту.
Також забруднення вод Шацьких озер негативно впливає на екологічну ситуацію в сусідніх прикордонних територій, як Польщі, так і Білорусі. Відтак, очищення стічних вод, що потрапляють до озер Шацького НПП, справлятиме позитивний вплив і на стан екологічної ситуації в басейні річки Західних Буг, що частково розташована на території ґміни Влодава.
Залучення до реалізації проекту ґміни Влодава зумовить не лише впливом екологічної ситуації в Шацькому районі на прилеглий транскордонний регіон, але й доцільністю врахування позитивного досвіду польських партнерів в забезпеченні ефективної експлуатації каналізаційних мереж, промоції туристичної привабливості об’єктів природної спадщини (озеро Бяле).
З кожним роком все більше туристів відвідують Шацькі озера. За останні 20 років рівень рекреаційного навантаження на Шацькі озера зріс в рази, а це, в першу чергу, відображається на екосистемі регіону.
Відсутність системи каналізування та очищення стоків, зокрема очищення стічних вод у селах Світязь, Пульмо, Мельники, Гаївка та селище міського типу Шацьк, є однією із найбільших екологічних проблем району. Наявність ефективної системи обробки стічних вод не лише дасть змогу покращити санітарно-епідеміологічний стан національного природного парку, але й дозволить в перспективі збільшити кількість відпочиваючих без нанесення шкоди екології території.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Так, за даними дирекції Шацького національного парку, за період з 2009 по 2015 роки у воді озера Світязь та грунтових водах рівень вмісту сульфатів зріс в 1,7 рази, заліза – у 9,8 разів, амонію сольового – в 4,3 рази, нітритів – у 34,5 рази, фосфатів – у 4,5 рази, БСК5 – в 1,8 рази, – повідомляють координатори Великого інфраструктурного проекту з каналізування (LIP/0018), передає Район. Шацьк.
Так, проблема забезпечення високоякісної питної води є серед найбільш соціально значимих, оскільки якість води безпосередньо впливає на людське здоров’я.
Інститут гідробіології НАН України зафіксував наявність важких металів у рибі. Все це погіршує рівень якості життя населення та відпочиваючих, обмежує рекреаційне використання водойм. Зважаючи на те, що Шацькі озера знаходяться в межиріччі рік Західний Буг та Прип’ять, неочищені стічні води потрапляють і в дані водні артерії. Це створює підґрунтя для розвитку таких захворювань як дифтерія, черевний тиф, холера та становить потенційну загрозу для всього прикордоння.
Зазначають, у Шацькому районі проклали третину каналізаційних труб у рамках європроекту.
Також забруднення вод Шацьких озер негативно впливає на екологічну ситуацію в сусідніх прикордонних територій, як Польщі, так і Білорусі. Відтак, очищення стічних вод, що потрапляють до озер Шацького НПП, справлятиме позитивний вплив і на стан екологічної ситуації в басейні річки Західних Буг, що частково розташована на території ґміни Влодава.
Залучення до реалізації проекту ґміни Влодава зумовить не лише впливом екологічної ситуації в Шацькому районі на прилеглий транскордонний регіон, але й доцільністю врахування позитивного досвіду польських партнерів в забезпеченні ефективної експлуатації каналізаційних мереж, промоції туристичної привабливості об’єктів природної спадщини (озеро Бяле).
З кожним роком все більше туристів відвідують Шацькі озера. За останні 20 років рівень рекреаційного навантаження на Шацькі озера зріс в рази, а це, в першу чергу, відображається на екосистемі регіону.
Відсутність системи каналізування та очищення стоків, зокрема очищення стічних вод у селах Світязь, Пульмо, Мельники, Гаївка та селище міського типу Шацьк, є однією із найбільших екологічних проблем району. Наявність ефективної системи обробки стічних вод не лише дасть змогу покращити санітарно-епідеміологічний стан національного природного парку, але й дозволить в перспективі збільшити кількість відпочиваючих без нанесення шкоди екології території.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Вибір редактора
Левандовський вітає волинян з Днем Незалежності України!
Останні новини
У Луцьку викрили «бізнесменів» сурогату. ФОТО
Сьогодні, 18:00
Екологічна катастрофа: рівень шкідливих речовин на Шацьких озерах зріс в рази
Сьогодні, 17:30
Четверо волинян отримали державні нагороди
Сьогодні, 16:21
Волинському бійцю посмертно присвоїли звання «Герой України»
Сьогодні, 16:00
Медіа