«Незалежність захищається щодня», – Тарас Шкітер про святкування у Луцьку





Так, до святкування на Театральній площі долучився і співзасновник Громадянського Руху «СВІДОМІ» Тарас Шкітер разом із колегами, повідомляє



З його слів, святкування Дня Незалежності України нині дуже важливе, адже варто пам'ятати, що незалежність далася українцям непросто.



«Сьогодні у Луцьку відбувалося кілька заходів – хода, велопробіг, флешмоб. Від Громадянського Руху «СВІДОМІ», засновником якого я є спільно з Андрієм Покровським, були представники, які брали участь у велопробігу, адже ми підтримуємо активний спосіб життя. Нам приємно, що є такі акції – це дуже круто. Всі заходи, які сьогодні відбуваються, мені подобаються. Популяризація українського – це правильна річ», – зауважив Тарас Шкітер.



На запитання, що для нього є незалежність, відповів:



«Незалежність не здобувається один раз. Незалежність захищається щороку, щодня. Це те, що дуже важко отримати, і надзвичайно легко втратити. Популяризація і святкування Дня Незалежності дуже потрібна. Ми маємо сьогодні святкувати, оскільки це вистраждана незалежність! Про неї потрібно пам'ятати, цінувати тих, хто її для нас здобув і захищає її нині», – відповів співзасновник Громадянського Руху «СВІДОМІ».





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку до Дня Незалежності, 24 серпня, відбулося чимало заходів, які зібрали містян, аби відзначити цей день разом.Так, до святкування на Театральній площі долучився і співзасновник Громадянського Руху «СВІДОМІ»разом із колегами, повідомляє Конкурент. З його слів, святкування Дня Незалежності України нині дуже важливе, адже варто пам'ятати, що незалежність далася українцям непросто.«Сьогодні у Луцьку відбувалося кілька заходів – хода, велопробіг, флешмоб. Від Громадянського Руху «СВІДОМІ», засновником якого я є спільно збули представники, які брали участь у велопробігу, адже ми підтримуємо активний спосіб життя. Нам приємно, що є такі акції – це дуже круто. Всі заходи, які сьогодні відбуваються, мені подобаються. Популяризація українського – це правильна річ», – зауважив Тарас Шкітер.На запитання, що для нього є незалежність, відповів:«Незалежність не здобувається один раз. Незалежність захищається щороку, щодня. Це те, що дуже важко отримати, і надзвичайно легко втратити. Популяризація і святкування Дня Незалежності дуже потрібна. Ми маємо сьогодні святкувати, оскільки це вистраждана незалежність! Про неї потрібно пам'ятати, цінувати тих, хто її для нас здобув і захищає її нині», – відповів співзасновник Громадянського Руху «СВІДОМІ».

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