У Луцьку затримали чоловіка, який розгулював з кастетом та ножем
Сьогодні, 15:30
У Луцьку на вулиці Привокзальній патруль нацгвардійців затримав небезпечного чоловіка.
Про це повідомляє військова частина Нацгвардії України міста Луцьк на сторінці у Facebook.
Так, при поверхневому огляді у чоловіка виявили та вилучили предмет, схожий на кастет і ніж «бабочка», за зовнішніми ознаками схожий на холодну зброю.
На місце події працювала слідчо-оперативна група.
Відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст. 263 Кримінального Кодексу України.
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Про це повідомляє військова частина Нацгвардії України міста Луцьк на сторінці у Facebook.
Так, при поверхневому огляді у чоловіка виявили та вилучили предмет, схожий на кастет і ніж «бабочка», за зовнішніми ознаками схожий на холодну зброю.
На місце події працювала слідчо-оперативна група.
Відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст. 263 Кримінального Кодексу України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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