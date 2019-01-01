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У Луцьку затримали чоловіка, який розгулював з кастетом та ножем

У Луцьку затримали чоловіка, який розгулював з кастетом та ножем
У Луцьку на вулиці Привокзальній патруль нацгвардійців затримав небезпечного чоловіка.

Про це повідомляє військова частина Нацгвардії України міста Луцьк на сторінці у Facebook.

Так, при поверхневому огляді у чоловіка виявили та вилучили предмет, схожий на кастет і ніж «бабочка», за зовнішніми ознаками схожий на холодну зброю.

На місце події працювала слідчо-оперативна група.

Відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст. 263 Кримінального Кодексу України.

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Теги: Нацгвардія, небезпечний чоловік, луцька вулиця
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