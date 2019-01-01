У Луцьку затримали чоловіка, який розгулював з кастетом та ножем





Про це повідомляє



Так, при поверхневому огляді у чоловіка виявили та вилучили предмет, схожий на кастет і ніж «бабочка», за зовнішніми ознаками схожий на холодну зброю.



На місце події працювала слідчо-оперативна група.



Відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст. 263 Кримінального Кодексу України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на вулиці Привокзальній патруль нацгвардійців затримав небезпечного чоловіка.Про це повідомляє військова частина Нацгвардії України міста Луцьк на сторінці у Facebook.Так, при поверхневому огляді у чоловіка виявили та вилучили предмет, схожий на кастет і ніж «бабочка», за зовнішніми ознаками схожий на холодну зброю.На місце події працювала слідчо-оперативна група.Відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст. 263 Кримінального Кодексу України.

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