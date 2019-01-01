У Луцьку викрили «бізнесменів» сурогату. ФОТО





Про це інформує



Так, на проспекті Президента Грушевського, 4в (приміщення сауни) та в одній з квартир також на проспекті Президента Грушевського спіймали "на гарячому" продавців алкоголю сумнівної якості.



На реалізаторів алкогольних напоїв склали протоколи про адміністративні правопорушення за ч.3 ст. 156 КУпАП. Штраф за порушення ч.3 ст. 156 КУпАП – від 3400-10200 гривень.

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