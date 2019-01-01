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У Луцьку викрили «бізнесменів» сурогату. ФОТО

У Луцьку викрили «бізнесменів» сурогату. ФОТО
Інспектори муніципальної варти Луцькради вкотре викрили продаж сурогату.

Про це інформує департамент муніципальної варти на сторінці у Facebook.

Так, на проспекті Президента Грушевського, 4в (приміщення сауни) та в одній з квартир також на проспекті Президента Грушевського спіймали "на гарячому" продавців алкоголю сумнівної якості.

На реалізаторів алкогольних напоїв склали протоколи про адміністративні правопорушення за ч.3 ст. 156 КУпАП. Штраф за порушення ч.3 ст. 156 КУпАП – від 3400-10200 гривень.

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Теги: продаж сурогату, муніципали, штраф
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