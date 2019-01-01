Штрафи для власників «євроблях» відтермінують на декілька місяців. ВІДЕО





Про це заявив заступник голови Офісу президента Руслан Рябошапка за підсумками наради у Міністерстві інфраструктури, пише



Зокрема, він зазначив, що президент України Володимир Зеленський вносив до Верховної ради 8 скликання відповідний законопроект, але депутати його не прийняли. Проте пообіцяв, що цей законопроект буде прийнятий Радою 9 скликання.



«Зараз цей закон є пріоритетним, і в перший же день роботи парламенту він буде прийнятий і штрафні санкції будуть відтерміновані. Протягом строку, на який буде відстрочка, - три місяці. Ми напрацюємо новий законопроект, який врегулює порядок розмитнення автомобілів. Тому що існуюче на сьогодні законодавство є недосконалим і в багатьох випадках його ми просто не можемо його реалізувати», - зауважив він.



Своєю чергою, формально штрафи за «євробляхи» набирають чинності 22 серпня, але заступник голови Офісу президента зазначив, що у поліції немає доступу до митних баз, тому вони не можуть знати, чи порушив автомобіль терміни в'їзду або немає. Тобто зупиняти «євробляхи» поліція зупиняти право має, а штрафувати де-факто не може.



«Є технічні проблеми з обміном інформацією між Національною поліцією та митною службою, відповідно немає механізму, який дозволяв би реалізувати в повній мірі застосування штрафів», - зазначив він.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Штрафи для власників автомобілів на єврономерах відстрочать ще на 3 місяці.Про це заявив заступник голови Офісу президентаза підсумками наради у Міністерстві інфраструктури, пише Главком. Зокрема, він зазначив, що президент Українивносив до Верховної ради 8 скликання відповідний законопроект, але депутати його не прийняли. Проте пообіцяв, що цей законопроект буде прийнятий Радою 9 скликання.«Зараз цей закон є пріоритетним, і в перший же день роботи парламенту він буде прийнятий і штрафні санкції будуть відтерміновані. Протягом строку, на який буде відстрочка, - три місяці. Ми напрацюємо новий законопроект, який врегулює порядок розмитнення автомобілів. Тому що існуюче на сьогодні законодавство є недосконалим і в багатьох випадках його ми просто не можемо його реалізувати», - зауважив він.Своєю чергою, формально штрафи за «євробляхи» набирають чинності 22 серпня, але заступник голови Офісу президента зазначив, що у поліції немає доступу до митних баз, тому вони не можуть знати, чи порушив автомобіль терміни в'їзду або немає. Тобто зупиняти «євробляхи» поліція зупиняти право має, а штрафувати де-факто не може.«Є технічні проблеми з обміном інформацією між Національною поліцією та митною службою, відповідно немає механізму, який дозволяв би реалізувати в повній мірі застосування штрафів», - зазначив він.

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