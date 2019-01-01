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Штрафи для власників «євроблях» відтермінують на декілька місяців. ВІДЕО

Штрафи для власників «євроблях» відтермінують на декілька місяців. ВІДЕО
Штрафи для власників автомобілів на єврономерах відстрочать ще на 3 місяці.

Про це заявив заступник голови Офісу президента Руслан Рябошапка за підсумками наради у Міністерстві інфраструктури, пише Главком.

Зокрема, він зазначив, що президент України Володимир Зеленський вносив до Верховної ради 8 скликання відповідний законопроект, але депутати його не прийняли. Проте пообіцяв, що цей законопроект буде прийнятий Радою 9 скликання.

«Зараз цей закон є пріоритетним, і в перший же день роботи парламенту він буде прийнятий і штрафні санкції будуть відтерміновані. Протягом строку, на який буде відстрочка, - три місяці. Ми напрацюємо новий законопроект, який врегулює порядок розмитнення автомобілів. Тому що існуюче на сьогодні законодавство є недосконалим і в багатьох випадках його ми просто не можемо його реалізувати», - зауважив він.

Своєю чергою, формально штрафи за «євробляхи» набирають чинності 22 серпня, але заступник голови Офісу президента зазначив, що у поліції немає доступу до митних баз, тому вони не можуть знати, чи порушив автомобіль терміни в'їзду або немає. Тобто зупиняти «євробляхи» поліція зупиняти право має, а штрафувати де-факто не може.

«Є технічні проблеми з обміном інформацією між Національною поліцією та митною службою, відповідно немає механізму, який дозволяв би реалізувати в повній мірі застосування штрафів», - зазначив він.


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Теги: "євробляхери", "штрафи", авто, українці
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