У будинку волинського священника спалахнула пожежа – ЗМІ





Про це інформує власкор



Односельчани допомогли отцю Миколаю загасити пожежу, в якій практично вщент згоріла веранда.



В селі не сумніваються: хату підпалили, адже на 9-ту годину ранку було заплановану перше богослужіння після переходу храму в ПЦУ. І воно виявилося під загрозою: священик наковтався ядучого диму. Проте Господь допоміг отцю Миколаю зібратися з силами: він таки розпочав Службу Божу, хоч і дещо пізніше від запланованої години.



Натомість громаду шокувала не лише пожежа, а те, що її підпал замаскували під несправність електропроаодки. На таку причину загорання зокрема вказали пожежники, які прибули на місце пожежі.



Натомість представники маневицької поліції, яких теж викликали на місце інциденту, зі слів місцевих мешканців, сюди навіть не приїхали. Мовляв, підпалу немає, замкнула електропроводка. Хоча, як стверджують представники громади, очевидний факт стороннього втручання в електрощитову. В селі переконані: замикання електропроводки хтось інсценував шляхом механічного пошкодження кабелів.



Нагадаємо, що конфлікти у селі Четвертня розгорілись після того, як місцева



За цим фактом провоохоронці

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Шокуюча звістка сколихнула мешканців села Четвертня Маневицького району Волині близько 6-ї години ранку 24 серпня: у священика Православної церкви України горить літня кухня.Про це інформує власкор ВолиньUA Односельчани допомогли отцюзагасити пожежу, в якій практично вщент згоріла веранда.В селі не сумніваються: хату підпалили, адже на 9-ту годину ранку було заплановану перше богослужіння після переходу храму в ПЦУ. І воно виявилося під загрозою: священик наковтався ядучого диму. Проте Господь допоміг отцю Миколаю зібратися з силами: він таки розпочав Службу Божу, хоч і дещо пізніше від запланованої години.Натомість громаду шокувала не лише пожежа, а те, що її підпал замаскували під несправність електропроаодки. На таку причину загорання зокрема вказали пожежники, які прибули на місце пожежі.Натомість представники маневицької поліції, яких теж викликали на місце інциденту, зі слів місцевих мешканців, сюди навіть не приїхали. Мовляв, підпалу немає, замкнула електропроводка. Хоча, як стверджують представники громади, очевидний факт стороннього втручання в електрощитову. В селі переконані: замикання електропроводки хтось інсценував шляхом механічного пошкодження кабелів.Нагадаємо, що конфлікти у селі Четвертня розгорілись після того, як місцева громада проголосувала за перехід до ПЦУ . Після цього прихильники Московського патріархату на території храму побили двох пенсіонерів За цим фактом провоохоронці відкрили кримінальне провадженн я, а парафіянам ПЦУ передали у відання церкву-пам’ятку архітектури національного значення та дерев’яну дзвіницю.

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