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Квітникарка з Волині перетворила свій город на квітучий сад. ВІДЕО

Квітникарка з Волині перетворила свій город на квітучий сад. ВІДЕО
Ольга Куляша – відома в Торчині квітникарка. У її обійсті ростуть сотні різноманітних рослин. Від нарцисів до хризантем. Більшість сортів тут – багаторічні.

Чимало сортів жінка схрещувала сама. Про це йдеться в сюжеті 12 каналу.

Є в саду Ольги Куляші й незвичні рослини. До прикладу, дерево гінко білоба, його ще називають деревом онуків.

Пані Ольга перетворила свій город на квітковий сад десять років тому. За цей час каже, перепробувала багато чого. А тепер мріє про ще масштабніший квітник, який буде місцем гармонії та відпочинку, для неї і її родини.

Вона уже купила сусідський город, щоб розширити своє квіткове царство та втілити свою мрію.


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Теги: сад, Торчин, квіти, квітникарка
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