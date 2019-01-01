Квітникарка з Волині перетворила свій город на квітучий сад. ВІДЕО
Сьогодні, 05:17
Ольга Куляша – відома в Торчині квітникарка. У її обійсті ростуть сотні різноманітних рослин. Від нарцисів до хризантем. Більшість сортів тут – багаторічні.
Чимало сортів жінка схрещувала сама. Про це йдеться в сюжеті 12 каналу.
Є в саду Ольги Куляші й незвичні рослини. До прикладу, дерево гінко білоба, його ще називають деревом онуків.
Пані Ольга перетворила свій город на квітковий сад десять років тому. За цей час каже, перепробувала багато чого. А тепер мріє про ще масштабніший квітник, який буде місцем гармонії та відпочинку, для неї і її родини.
Вона уже купила сусідський город, щоб розширити своє квіткове царство та втілити свою мрію.
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Чимало сортів жінка схрещувала сама. Про це йдеться в сюжеті 12 каналу.
Є в саду Ольги Куляші й незвичні рослини. До прикладу, дерево гінко білоба, його ще називають деревом онуків.
Пані Ольга перетворила свій город на квітковий сад десять років тому. За цей час каже, перепробувала багато чого. А тепер мріє про ще масштабніший квітник, який буде місцем гармонії та відпочинку, для неї і її родини.
Вона уже купила сусідський город, щоб розширити своє квіткове царство та втілити свою мрію.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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