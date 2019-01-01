Мовним питанням маніпулюють на кожних виборах, – луцький політолог





Про це йшлося у четвер, 22 серпня, в ефірі ток-шоу “Протилежний погляд LIVE” на 12 каналі - інформує



Зі слів співзасновника Громадянського Руху "СВІДОМІ", політолога Михайла Находа питанням приналежності до тієї чи іншої мовної групи намагалися маніпулювати на кожних виборах:



"За рахунок мови почали будувати виборчі кампанії".



Політолог вважає, що закон про державну мову, який набув чинності у липні 2019-го року, потрібно було приймати ще у 1991-му, як це зробили у Прибалтиці.



"Мені здається, що цей закон дає стимул розвиватися українській мові, проте не посягає на інші. В побуті можна розмовляти зручною для себе мовою, але коли ми говоримо про державне управління, виступи на каналах, то тут повинна бути чітка позиція", – вважає експерт.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Мовним питанням багато і часто маніпулюють, щоб роз'єднувати українців.Про це йшлося у четвер, 22 серпня, в ефірі ток-шоу “Протилежний погляд LIVE” на 12 каналі - інформує ІА "Конкурент" Зі слів співзасновника Громадянського Руху "СВІДОМІ", політологапитанням приналежності до тієї чи іншої мовної групи намагалися маніпулювати на кожних виборах:"За рахунок мови почали будувати виборчі кампанії".Політолог вважає, що закон про державну мову, який набув чинності у липні 2019-го року, потрібно було приймати ще у 1991-му, як це зробили у Прибалтиці."Мені здається, що цей закон дає стимул розвиватися українській мові, проте не посягає на інші. В побуті можна розмовляти зручною для себе мовою, але коли ми говоримо про державне управління, виступи на каналах, то тут повинна бути чітка позиція", – вважає експерт.

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