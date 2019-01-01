Мовним питанням маніпулюють на кожних виборах, – луцький політолог
Сьогодні, 21:48
Мовним питанням багато і часто маніпулюють, щоб роз'єднувати українців.
Про це йшлося у четвер, 22 серпня, в ефірі ток-шоу “Протилежний погляд LIVE” на 12 каналі - інформує ІА "Конкурент".
Зі слів співзасновника Громадянського Руху "СВІДОМІ", політолога Михайла Находа питанням приналежності до тієї чи іншої мовної групи намагалися маніпулювати на кожних виборах:
"За рахунок мови почали будувати виборчі кампанії".
Політолог вважає, що закон про державну мову, який набув чинності у липні 2019-го року, потрібно було приймати ще у 1991-му, як це зробили у Прибалтиці.
"Мені здається, що цей закон дає стимул розвиватися українській мові, проте не посягає на інші. В побуті можна розмовляти зручною для себе мовою, але коли ми говоримо про державне управління, виступи на каналах, то тут повинна бути чітка позиція", – вважає експерт.
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Про це йшлося у четвер, 22 серпня, в ефірі ток-шоу “Протилежний погляд LIVE” на 12 каналі - інформує ІА "Конкурент".
Зі слів співзасновника Громадянського Руху "СВІДОМІ", політолога Михайла Находа питанням приналежності до тієї чи іншої мовної групи намагалися маніпулювати на кожних виборах:
"За рахунок мови почали будувати виборчі кампанії".
Політолог вважає, що закон про державну мову, який набув чинності у липні 2019-го року, потрібно було приймати ще у 1991-му, як це зробили у Прибалтиці.
"Мені здається, що цей закон дає стимул розвиватися українській мові, проте не посягає на інші. В побуті можна розмовляти зручною для себе мовою, але коли ми говоримо про державне управління, виступи на каналах, то тут повинна бути чітка позиція", – вважає експерт.
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