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Мовним питанням маніпулюють на кожних виборах, – луцький політолог

Мовним питанням маніпулюють на кожних виборах, – луцький політолог
Мовним питанням багато і часто маніпулюють, щоб роз'єднувати українців.

Про це йшлося у четвер, 22 серпня, в ефірі ток-шоу “Протилежний погляд LIVE” на 12 каналі - інформує ІА "Конкурент".

Зі слів співзасновника Громадянського Руху "СВІДОМІ", політолога Михайла Находа питанням приналежності до тієї чи іншої мовної групи намагалися маніпулювати на кожних виборах:

"За рахунок мови почали будувати виборчі кампанії".

Політолог вважає, що закон про державну мову, який набув чинності у липні 2019-го року, потрібно було приймати ще у 1991-му, як це зробили у Прибалтиці.

"Мені здається, що цей закон дає стимул розвиватися українській мові, проте не посягає на інші. В побуті можна розмовляти зручною для себе мовою, але коли ми говоримо про державне управління, виступи на каналах, то тут повинна бути чітка позиція", – вважає експерт.


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Теги: Михайло Наход, мова, вибори, закон, маніпуляція
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