На рингу у центрі Луцька зійшлись боксери з Волині та Любліна. ФОТО
24 серпень, 23:38
Міжнародна матчева зустріч з боксу збірних команд міста Луцька та Люблінського Воєводства відбулася на честь 28-ї річниці Незалежності України.
Про це повідомляє «Волинь Online».
Боксери билися сьогодні, 24 серпня, на площі перед фонтаном біля центрального входу до Центрального парку культури і відпочинку імені Лесі Українки.
Усього відбулося 12 боксерських поєдинків серед юніорів, молоді та чоловіків. Луцьк представляли ДЮСШ № 2 та Волинська обласна школа вищої спортивної майстерності.
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Про це повідомляє «Волинь Online».
Боксери билися сьогодні, 24 серпня, на площі перед фонтаном біля центрального входу до Центрального парку культури і відпочинку імені Лесі Українки.
Усього відбулося 12 боксерських поєдинків серед юніорів, молоді та чоловіків. Луцьк представляли ДЮСШ № 2 та Волинська обласна школа вищої спортивної майстерності.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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