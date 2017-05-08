На рингу у центрі Луцька зійшлись боксери з Волині та Любліна. ФОТО





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Боксери билися сьогодні, 24 серпня, на площі перед фонтаном біля центрального входу до Центрального парку культури і відпочинку імені Лесі Українки.



Усього відбулося 12 боксерських поєдинків серед юніорів, молоді та чоловіків. Луцьк представляли ДЮСШ № 2 та Волинська обласна школа вищої спортивної майстерності.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Міжнародна матчева зустріч з боксу збірних команд міста Луцька та Люблінського Воєводства відбулася на честь 28-ї річниці Незалежності України.Про це повідомляє «Волинь Online» Боксери билися сьогодні, 24 серпня, на площі перед фонтаном біля центрального входу до Центрального парку культури і відпочинку імені Лесі Українки.Усього відбулося 12 боксерських поєдинків серед юніорів, молоді та чоловіків. Луцьк представляли ДЮСШ № 2 та Волинська обласна школа вищої спортивної майстерності.

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