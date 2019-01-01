25 серпня на Волині: гортаючи календар

Цього дня день народження святкує директор департаменту «Центр надання адміністративних послуг у місті Луцьку»(на фото).Також 25 серпня особисте свято відзначає колишній начальник Луцького відділу поліції ГУНП України у Волинській області, український літературознавець і політик, президент Міжнародного громадського об'єднання «Волинське братство», заступник начальника управління культури, з питань релігій та національностейІменинники сьогоднішнього дня - В'ячеслав, Олександр, Ілля, Микола, Степан, Антон, Іван, Федір та Михайло.Вітаємо усіх іменинників цього дня та бажаємо міцного здоров’я, сімейної злагоди і професійних успіхів!25 серпня 1955 року – згідно з наказом Міністерства сільського господарства Української Радянської Соціалістичної Республіки Луцький ремонтний завод ввели в експлуатацію.25 серпня 1991 – у Луцьку демонтували пам’ятник Леніну, а над приміщенням обласної ради підняли синьо-жовтий прапор.У 2012 році в Луцьку відкрили Центр туристичної інформації та послуг.2013 року в Луцька з'явилося нове місто-партнер - чеський Кійов.