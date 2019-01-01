вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Скандал у спортивній школі: луцького тренера з плавання поновили на роботі

Скандал у спортивній школі: луцького тренера з плавання поновили на роботі
Поновити на роботі тренер-викладача Володимира Самчука, якого звільнили із Спортивної дитячо-юнацької школи олімпійського резерву плавання - із такою пропозицією до дирекції закладу звернулися члени обласного відділення Національного олімпійського комітету України.

Рішення про це ухвалили на засіданні, розповів відповідальний секретар відділення Олег Дикий - повідомляє Суспільне.

Нагадаємо, тренера звільнили 23-го липня, причиною назвали прогули.

Директор луцького центрального басейну Олександр Сологуб Суспільному розповів: тренера не було на робочому місці тиждень.

Сам тренер Володимир Самчук каже, що у басейні школи не було води для тренувань, тому займався із вихованцями в іншому басені, вважає своє звільнення незаконним.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Володимир Самчук, плавання, тренер, поновлення, скандал
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Синьо-жовтий Луцьк: як місто причепурилося до Дня Державного Прапора. ФОТОРЕПОРТАЖ
Від і до: за скільки можна купити мед у центрі Луцька. ФОТО
У Луцьку підвищили вартість проїзду в тролейбусах
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Ігор Палиця Ігор
Палиця вітає з Днем Незалежності!
Останні новини
Курс валют у Луцьку на 25 серпня
Сьогодні, 09:08
Скандал у спортивній школі: луцького тренера з плавання поновили на роботі
Сьогодні, 08:25
На Дубнівській немає, а на Грушевського – простоює: у Луцьку не можуть впорядкувати зупинки
Сьогодні, 07:24
Психічно хвора жінка відтяла голову чоловіку та намагалась розчленувати тіло сокирою
Сьогодні, 06:32
Квітникарка з Волині перетворила свій город на квітучий сад. ВІДЕО
Сьогодні, 05:17
Схожі новини
Вихованець луцького тренера, якого зі скандалом звільнили з роботи, встановив рекорд Вихованець луцького тренера, якого зі скандалом звільнили з роботи, встановив рекорд
21 серпень, 08:52
Не бачу перешкод для цього, – заммера Луцька про поновлення звільненого зі скандалом тренера Не бачу перешкод для цього, – заммера Луцька про поновлення звільненого зі скандалом тренера
21 серпень, 15:22
Скандал у спортивній школі: у Луцькраді розповіли, коли поновлять тренера з плавання Скандал у спортивній школі: у Луцькраді розповіли, коли поновлять тренера з плавання
20 серпень, 20:32
Відомий луцький тренер з плавання, якого звільнили зі скандалом, подаватиме до суду. ВІДЕО Відомий луцький тренер з плавання, якого звільнили зі скандалом, подаватиме до суду. ВІДЕО
13 серпень, 15:33
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Курс валют у Луцьку на 25 серпня
Сьогодні, 09:08
 0
Скандал у спортивній школі: луцького тренера з плавання поновили на роботі
Сьогодні, 08:25
 0
На Дубнівській немає, а на Грушевського – простоює: у Луцьку не можуть впорядкувати зупинки
Сьогодні, 07:24
 0
Психічно хвора жінка відтяла голову чоловіку та намагалась розчленувати тіло сокирою
Сьогодні, 06:32
 0
Квітникарка з Волині перетворила свій город на квітучий сад. ВІДЕО
Сьогодні, 05:17
 0
Медіа
відео
1/8
﻿