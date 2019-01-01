Скандал у спортивній школі: луцького тренера з плавання поновили на роботі

Володимира Самчука, якого звільнили із Спортивної дитячо-юнацької школи олімпійського резерву плавання - із такою пропозицією до дирекції закладу звернулися члени обласного відділення Національного олімпійського комітету України.



Рішення про це ухвалили на засіданні, розповів відповідальний секретар відділення Олег Дикий - повідомляє



Нагадаємо, тренера



Директор луцького центрального басейну Олександр Сологуб Суспільному розповів: тренера не було на робочому місці тиждень.



Сам тренер Володимир Самчук каже, що у басейні школи не було води для тренувань, тому займався із вихованцями в іншому басені, вважає своє звільнення незаконним.

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