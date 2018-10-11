У селі поблизу Луцька ремонт вулиці обійдеться у майже 6 мільйонів гривень





Відповідний тендер оголосила Гіркополонківська сільська рада та розмістила інформацію на платформі



Так, очікувана вартість ремонту складає 5 921 311 гривень.



Умовами тендерної пропозиції визначені наступні роботи: будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь.



Строк виконання робіт чи надання послуг: 31 грудня 2020.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Полонка Луцького району планують провести капітальний ремонт вулиці Перемоги.Відповідний тендер оголосила Гіркополонківська сільська рада та розмістила інформацію на платформі Prozorro Так, очікувана вартість ремонту складає 5 921 311 гривень.Умовами тендерної пропозиції визначені наступні роботи: будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь.Строк виконання робіт чи надання послуг: 31 грудня 2020.

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