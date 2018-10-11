У селі поблизу Луцька ремонт вулиці обійдеться у майже 6 мільйонів гривень
Сьогодні, 00:35
У селі Полонка Луцького району планують провести капітальний ремонт вулиці Перемоги.
Відповідний тендер оголосила Гіркополонківська сільська рада та розмістила інформацію на платформі Prozorro.
Так, очікувана вартість ремонту складає 5 921 311 гривень.
Умовами тендерної пропозиції визначені наступні роботи: будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь.
Строк виконання робіт чи надання послуг: 31 грудня 2020.
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Відповідний тендер оголосила Гіркополонківська сільська рада та розмістила інформацію на платформі Prozorro.
Так, очікувана вартість ремонту складає 5 921 311 гривень.
Умовами тендерної пропозиції визначені наступні роботи: будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь.
Строк виконання робіт чи надання послуг: 31 грудня 2020.
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