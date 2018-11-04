Перша ліга: «Волинь» обіграла одеський «Чорноморець»





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Уже на 2-й хвилині матчу Денис Кожанов після пасу із глибини вривався у штрафний майданчик гостей на «побачення» із Дмитром Безотосним, однак не за правилами ззаду його зупинив Сергій Воронін. Арбітр був невмолимим – пенальті та пряма червона картка екс-гравцю «Волині». Сам Кожанов упевнено реалізував одинадцятиметровий та відкрив рахунок у матчі.



А вже за десять хвилин підопічні Андрія Тлумака святкували вдруге: Безотосний не забрав до рук м’яч після передачі Сіаваша Хагназарі, а на помилці голкіпера «Чорноморця» підловив Міха Горопевшек – 2:0 і гол у третьому поспіль матчі від нашого словенського номінального захисника.



Спокійно розвинути свою перевагу волинянам не вдалося - на 25-й хвилині під час однієї з атак гостей Денис Норенков влучив у руку Сергію Сімініну. А оскільки наш капітан знаходився у штрафній площі, вирок від судді був однозначним – пенальті.



Віталій Неділько майже потягнув удар Василя Павлова, однак м’яч усе ж залетів у сітку воріт «Волині» - 2:1.



Утім, «Хрестоносці» знову накотили хвилю атак на ворота Безотосного, і зовсім скоро Ростислав Волошинович пробив голкіпера одеситів влучним низовим ударом у дальній кут. До перерви «Волинь» мала ще декілька шансів розвинути перевагу, однак відпочивати команди пішли за рахунку 3:1.



У другому таймі «Волинь» зробила акцент на контроль м’яча та доведення справи до упевненого успіху. При цьому «Хрестоносці» створювали вбивчі можливості для того, аби покінчити з інтригою в матчі. Сіаваш Хагназарі не реалізував вихід віч-на-віч з голкіпером, а загалом волиняни потратили без успіху ще декілька хороших атак.



У другому таймі на полі з’явився Ігор Карпенко, який знову на правах оренди повернувся до «Волині» – і наш старий-новий нападник мав чудові шанси одразу відзначитися голом. Утім, під час найкращого свого моменту він з вигідної позиції пробив вище воріт.



Гості продовжували боротися, і на 88-й хвилині піймали свій шанс. Після подачі зі штрафного м’яч уже забирав Неділько, однак чи за правилами, чи навпаки, прямісінько у ворота «кулястого» у нашого нещодавнього іменинника з рук вибив Віталій Гошкодеря.



Арбітр вказав на центр поля, а гравці «Чорноморця» відчули запах крові. Щоправда, уже за хвилину вони залишилися вдев’ятьох – за фол проти Сімініна Норенков справедливо отримав другу жовту картку.



Фінальний свисток арбітра зафіксував ще одну непросту перемогу «Волині». Уже за три дні після важкого поєдинку «Хрестоносці» поїдуть в гості на кубковий матч проти хмельницького «Поділля».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У черговому поєдинку Першої ліги після невдачі у Миколаєві наша команда змагалася із опонентами із Одеси, з якими звикла боротися в рамках Прем’єр-ліги.Про це інформують на сайті ФК «Волинь».Уже на 2-й хвилині матчупісля пасу із глибини вривався у штрафний майданчик гостей на «побачення» із, однак не за правилами ззаду його зупинив. Арбітр був невмолимим – пенальті та пряма червона картка екс-гравцю «Волині». Сам Кожанов упевнено реалізував одинадцятиметровий та відкрив рахунок у матчі.А вже за десять хвилин підопічнісвяткували вдруге:не забрав до рук м’яч після передачі, а на помилці голкіпера «Чорноморця» підловив– 2:0 і гол у третьому поспіль матчі від нашого словенського номінального захисника.Спокійно розвинути свою перевагу волинянам не вдалося - на 25-й хвилині під час однієї з атак гостейвлучив у руку. А оскільки наш капітан знаходився у штрафній площі, вирок від судді був однозначним – пенальті.майже потягнув удар, однак м’яч усе ж залетів у сітку воріт «Волині» - 2:1.Утім, «Хрестоносці» знову накотили хвилю атак на ворота Безотосного, і зовсім скоропробив голкіпера одеситів влучним низовим ударом у дальній кут. До перерви «Волинь» мала ще декілька шансів розвинути перевагу, однак відпочивати команди пішли за рахунку 3:1.У другому таймі «Волинь» зробила акцент на контроль м’яча та доведення справи до упевненого успіху. При цьому «Хрестоносці» створювали вбивчі можливості для того, аби покінчити з інтригою в матчі. Сіаваш Хагназарі не реалізував вихід віч-на-віч з голкіпером, а загалом волиняни потратили без успіху ще декілька хороших атак.У другому таймі на полі з’явився, який знову на правах оренди повернувся до «Волині» – і наш старий-новий нападник мав чудові шанси одразу відзначитися голом. Утім, під час найкращого свого моменту він з вигідної позиції пробив вище воріт.Гості продовжували боротися, і на 88-й хвилині піймали свій шанс. Після подачі зі штрафного м’яч уже забирав Неділько, однак чи за правилами, чи навпаки, прямісінько у ворота «кулястого» у нашого нещодавнього іменинника з рук вибив Віталій Гошкодеря.Арбітр вказав на центр поля, а гравці «Чорноморця» відчули запах крові. Щоправда, уже за хвилину вони залишилися вдев’ятьох – за фол проти Сімініна Норенков справедливо отримав другу жовту картку.Фінальний свисток арбітра зафіксував ще одну непросту перемогу «Волині». Уже за три дні після важкого поєдинку «Хрестоносці» поїдуть в гості на кубковий матч проти хмельницького «Поділля».

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