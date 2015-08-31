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День Незалежності на борту літака: стюардеса заспівала пасажирам гімн України. ВІДЕО

День Незалежності на борту літака: стюардеса заспівала пасажирам гімн України. ВІДЕО
На борту одного з літаків українських авіакомпаній стюардеса виконала гімн України.

Про це пишуть Факти.

Таким чином пасажирів привітали з Днем незалежності України.

Відео опублікував журналіст Reuters Сергій Каразей.

"Той випадок, коли радий летіти МАУ.
Фантастичне виконання гімну України в небі борт-провідницею МАУ Наталею", - написав журналіст.


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Теги: стюардеса, літак, політ, небо, гімн, День Незалежності
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