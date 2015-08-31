День Незалежності на борту літака: стюардеса заспівала пасажирам гімн України. ВІДЕО





Про це пишуть



Таким чином пасажирів привітали з Днем незалежності України.



Відео опублікував журналіст Reuters Сергій Каразей.



"Той випадок, коли радий летіти МАУ.

Фантастичне виконання гімну України в небі борт-провідницею МАУ Наталею", - написав журналіст.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На борту одного з літаків українських авіакомпаній стюардеса виконала гімн України.Про це пишуть Факти Таким чином пасажирів привітали з Днем незалежності України.Відео опублікував журналіст Reuters"Той випадок, коли радий летіти МАУ.Фантастичне виконання гімну України в небі борт-провідницею МАУ Наталею", - написав журналіст.

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