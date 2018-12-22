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У лікарні на Волині влаштували патріотичну виставку. ФОТО

У лікарні на Волині влаштували патріотичну виставку. ФОТО
Працівники Ратнівської районної лікарні, до Дня прапора та Незалежності України, організували виставку квіткових композицій.

Про це пише Район.Ратне.

Працівники кожного відділення лікарні підготували та презентували свої композиції у конференц-залі ЦРЛ. Основним елементом композиції були квіти.

Усі охочі мали нагоду оцінити мистецькі таланти працівників районної лікарні.

У лікарні на Волині влаштували патріотичну виставку. ФОТО
У лікарні на Волині влаштували патріотичну виставку. ФОТО
У лікарні на Волині влаштували патріотичну виставку. ФОТО
У лікарні на Волині влаштували патріотичну виставку. ФОТО
У лікарні на Волині влаштували патріотичну виставку. ФОТО
У лікарні на Волині влаштували патріотичну виставку. ФОТО
У лікарні на Волині влаштували патріотичну виставку. ФОТО
У лікарні на Волині влаштували патріотичну виставку. ФОТО
У лікарні на Волині влаштували патріотичну виставку. ФОТО
У лікарні на Волині влаштували патріотичну виставку. ФОТО

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Теги: виставка, квіти, лікарня, Ратне, День Прапора, День Незалежності
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