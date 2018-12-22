У лікарні на Волині влаштували патріотичну виставку. ФОТО
Сьогодні, 03:19
Працівники Ратнівської районної лікарні, до Дня прапора та Незалежності України, організували виставку квіткових композицій.
Про це пише Район.Ратне.
Працівники кожного відділення лікарні підготували та презентували свої композиції у конференц-залі ЦРЛ. Основним елементом композиції були квіти.
Усі охочі мали нагоду оцінити мистецькі таланти працівників районної лікарні.
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Про це пише Район.Ратне.
Працівники кожного відділення лікарні підготували та презентували свої композиції у конференц-залі ЦРЛ. Основним елементом композиції були квіти.
Усі охочі мали нагоду оцінити мистецькі таланти працівників районної лікарні.
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