У лікарні на Волині влаштували патріотичну виставку. ФОТО





Про це пише



Працівники кожного відділення лікарні підготували та презентували свої композиції у конференц-залі ЦРЛ. Основним елементом композиції були квіти.



Усі охочі мали нагоду оцінити мистецькі таланти працівників районної лікарні.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Працівники Ратнівської районної лікарні, до Дня прапора та Незалежності України, організували виставку квіткових композицій.Про це пише Район.Ратне Працівники кожного відділення лікарні підготували та презентували свої композиції у конференц-залі ЦРЛ. Основним елементом композиції були квіти.Усі охочі мали нагоду оцінити мистецькі таланти працівників районної лікарні.

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