16-річний волинянин потрапив на гачок шахраїв у Instagram
Сьогодні, 09:46
Шахраї обдурили юного волинянина на 700 гривень.
Черговою жертвою ошуканців став 16-річний мешканець Галичан Горохівського району, – пише Волинь Нова.
Хлопець через мережу Instagram замовив два светри і на банківську картку незнайомого «продавця» завчасно перерахував 700 гривень.
Леся ВЛАШИНЕЦЬ.
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Черговою жертвою ошуканців став 16-річний мешканець Галичан Горохівського району, – пише Волинь Нова.
Хлопець через мережу Instagram замовив два светри і на банківську картку незнайомого «продавця» завчасно перерахував 700 гривень.
Леся ВЛАШИНЕЦЬ.
Передрук або відтворення у будь-якій формі цього матеріалу без письмової згоди volyn.com.ua заборонено.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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