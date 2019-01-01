16-річний волинянин потрапив на гачок шахраїв у Instagram





Черговою жертвою ошуканців став 16-річний мешканець Галичан Горохівського району, – пише



Хлопець через мережу Instagram замовив два светри і на банківську картку незнайомого «продавця» завчасно перерахував 700 гривень.



Леся ВЛАШИНЕЦЬ.



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